Lancement de la série Mi TV 5X avec Dolby Atmos et Patchwall 4.0 en Inde : spécifications, prix, autres détails

Disponible en trois tailles, 43, 50 et 55 pouces, la série Mi TV 5X commence à Rs 31 999.

Xiaomi a lancé jeudi la série Mi TV 5X en Inde lors de son événement virtuel Mi Smarter Living 2022 aux côtés de la série Mi Notebook 2021, Mi Band 6, Mi Router 4A Gigabit Edition et Mi 360-degree Home Security Camera 2K Pro. Le Mi TV 5X est le successeur de la série Mi TV 4X. Il s’agit de la gamme de téléviseurs intelligents haut de gamme de Xiaomi. Disponible en trois tailles, 43, 50 et 55 pouces, la série Mi TV 5X commence à Rs 31 999 et va jusqu’à Rs 47 999.

Détails du prix et de la disponibilité de la série Mi TV 5X Inde

Le Mi TV 5X de 43 pouces a été lancé en Inde au prix de Rs 31 999. Le modèle 50 pouces se vendra Rs 41 999. Le Mi TV 5X de 55 pouces vous coûtera quant à lui Rs 47 999.

Il sera disponible sur Mi.com, Flipkart, Mi Home, Mi Studio et Croma, à partir du 7 septembre.

Spécifications et fonctionnalités de la série Mi TV 5X

Le Mi TV 5X est une offre premium de Xiaomi avec des cadres en alliage d’aluminium et une finition en fibre de carbone à l’arrière. La société vante son design sans lunette et son énorme rapport écran/corps de 96,6%. En parlant de cela, l’écran reçoit également une mise à jour ici avec l’aimable autorisation de Vivid Picture Engine 2, la technologie d’affichage exclusive de Xiaomi pour fournir “une précision et une vivacité des couleurs exceptionnelles pour des visuels époustouflants dans toutes les conditions”. Xiaomi a également ajouté son Reality Flow Engine qui est essentiellement sa version de MEMC ou d’interpolation de mouvement.

La dalle 4K, qui combine IPS et VA, a une résolution de 3840 x 2160 pixels et peut théoriquement offrir un milliard de couleurs (avec prise en charge de 94% de la norme DCI-P3). Le téléviseur prend également en charge les normes Dolby Vision, HDR10, HDR 10+ et Hybrid Log-Gamma (HLG).

L’autre grande mise à jour est le logiciel Patchwall 4.0 de Xiaomi qui est basé sur Android 10 ici et qui serait « plus léger, plus rapide et plus réactif tout en ayant une bien meilleure apparence » par rapport à la dernière génération. Une grande caractéristique principale ici est le lien de Xiaomi avec IMDb qui permettrait à son nouveau Mi TV d’afficher les notes et autres métadonnées directement depuis l’écran d’accueil.

Ailleurs, le Mi TV 5X est livré avec la prise en charge intégrée de Chromecast et de Google Assistant. Il dispose d’une configuration de haut-parleurs de 40 W avec prise en charge Dolby Atmos dès le départ.

Le téléviseur est livré avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Les options de connectivité incluent trois ports HDMI 2.1, deux ports USB, un port LAN, un port optique, une prise 3,5 mm et un port Ethernet.

