Lancement de la série Redmi Note 11 avec des puces MediaTek, une charge rapide jusqu’à 120 W et plus : tout ce qu’il faut savoir

La série engendre trois modèles.

Xiaomi a lancé la série Redmi Note 11 en Chine. La série génère trois modèles : Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro Plus. Le Pro et le Pro Plus Redmi Note 11 sont pratiquement les mêmes téléphones avec des différences de capacité de batterie et de vitesse de charge. Le Redmi Note 11, devrait être le plus abordable de la gamme.

Le Redmi Note 11 commence à 1 199 CNY (environ Rs 14 000) pour une version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera disponible en trois autres configurations : 6 Go/128 Go pour 1 299 CNY (environ 15 200 Rs), 8 Go/128 Go pour 1 499 CNY (environ 17 500 Rs) et 8 Go/256 Go pour 1 699 CNY (environ 19 900 Rs).

Le Redmi Note 11 Pro commence à 1 599 CNY (environ Rs 18 700) pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera disponible en deux configurations supplémentaires : 8 Go/128 Go pour 1 899 CNY (environ 22 200 Rs) et 8 Go/256 Go pour 2 099 CNY (environ 24 600 Rs).

Le Redmi Note 11 Pro Plus commence à 1 899 CNY (environ Rs 22 200) pour une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera disponible en deux autres configurations : 8 Go/128 Go pour 2 099 CNY (environ 24 600 Rs) et 8 Go/256 Go pour 2 299 CNY (environ 26 900 Rs).

Spécifications et fonctionnalités de la série Redmi Note 11

Le Redmi Note 11 Pro et le Redmi Note 11 Pro Plus sont livrés avec un écran AMOLED de 6,67 pouces 1080p fabriqué par Samsung avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une découpe perforée. Sous le capot, les deux téléphones sont livrés avec un système sur puce MediaTek Dimensity 920 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 2.2. Le logiciel est MIUI 12.5 basé sur Android 11.

Alors que le Pro Plus Redmi Note 11 est livré avec une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 120 W, le Pro Redmi Note 11 dispose d’une batterie de 5 160 mAh avec une prise en charge de la charge rapide de 67 W.

Les deux téléphones sont livrés avec un moteur linéaire à axe X, NFC, WiFi-6, Bluetooth 5.2, une prise casque 3,5 mm et deux haut-parleurs réglés par JBL. Pour la photographie, Redmi Note 11 Pro Plus et Redmi Note 11 Pro sont livrés avec une configuration à quatre caméras à l’arrière avec une caméra principale 108MP. À l’avant, ils ont un appareil photo 16MP.

Le Redmi Note 11 dispose quant à lui d’un écran LCD IPS 1080p de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une découpe perforée. Il est alimenté par un SoC MediaTek Dimensity 810 associé à jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. L’ensemble est complété par des caméras arrière doubles 50MP + 8MP, une caméra frontale 16MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

La série Redmi Note 11 sera mise en vente en Chine à partir du 1er novembre. La disponibilité mondiale et les prix n’ont pas encore été annoncés.

