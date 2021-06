Lancement de la série TCL 20 aux États-Unis : ce que vous devez savoir

Eric Zeman / Autorité Android

TL;DR

TCL lance trois téléphones aux États-Unis, tous appartenant à la série TCL 20. Les 20 Pro, 20S et 20 SE commencent à 190 $ et vont jusqu’à 500 $. TCL n’a aucun partenariat avec un opérateur américain pour la série, les téléphones seront donc disponibles déverrouillés sur Amazon.

Cela change aujourd’hui. À l’heure actuelle, trois téléphones de la dernière famille de smartphones milieu de gamme/budget de TCL sont disponibles pour les acheteurs américains. Malheureusement, nous n’avons pas les cinq téléphones, mais les trois que nous obtenons couvrent une bonne gamme, du milieu de gamme décent à l’ultra-budget.

Série TCL 20 aux États-Unis : ce que vous devez savoir

TCL 20 Pro TCL 20S TCL 20 SE

La tête d’affiche est le TCL 20 Pro. Atterrissant à 500 $, ce téléphone est le plus premium du groupe. Il dispose d’un écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080 et une prise en charge de la lecture HDR10. Il y a une découpe d’affichage centrée pour la caméra selfie 32MP et un scanner d’empreintes digitales sous l’écran. Il possède une caméra à quatre objectifs à l’arrière, une charge sans fil et un chipset Qualcomm Snapdragon 750G sous le capot (qui prend en charge les connexions 5G), associé à 6 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Ensuite, nous avons le TCL 20S pour 250 $. Dans d’autres parties du monde, celui-ci a atterri sous le nom de TCL 20L Plus. Malgré le changement de nom, les deux téléphones sont identiques. Cela signifie qu’il est livré avec un écran LCD plat de 6,67 pouces avec une résolution de 2 400 x 1 080. Il dispose d’un scanner d’empreintes digitales latéral, d’un appareil photo à quatre objectifs à l’arrière et d’un appareil photo selfie de 16 MP à l’intérieur d’une découpe d’écran centrée. Le Snapdragon 662 orienté budget alimente le téléphone, ce qui signifie qu’il n’y a pas de support 5G pour celui-ci. Il est associé à 6 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

En rapport: Les meilleurs téléphones économiques que vous pouvez actuellement acheter

Enfin, nous avons le TCL 20 SE, que nous avons vu pour la première fois au CES. Pour le bas prix de 190 $, vous obtenez un écran de 6,82 pouces avec une faible résolution de 720p. Il fonctionne sur le Snapdragon 460 de l’année dernière. Il y a un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, une matrice de caméras à quatre objectifs et 4 Go de RAM sous le capot.

Les trois téléphones sont disponibles sur Amazon sous une forme déverrouillée. Les deux téléphones non 5G prendront en charge la plupart des réseaux basés sur GSM (T-Mobile et AT&T). De plus, le TCL 20S fonctionnera également sur Verizon. Le TCL 20 Pro est compatible 5G, mais ne fonctionnera que sur le réseau 5G de T-Mobile pour le moment. Il fonctionnera sur le réseau 4G d’AT&T et fonctionnera éventuellement sur les réseaux 4G et Sub6 5G de Verizon “dans les semaines à venir”.