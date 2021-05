Lancement de la série télévisée OnePlus U1S avec appareil photo, prise en charge de Google Duo

OnePlus a récemment ajouté à ses offres de téléviseurs de la série Y un nouveau modèle de 40 pouces, mais cela ne sera peut-être pas fait pour ajouter à sa gamme de téléviseurs cette année. Selon Ishan Agarwal et Pricebaba, OnePlus lancera bientôt la série télévisée U1S en Inde.

La série se déclinera en 50, 55 et 65 pouces avec les trois résolutions 4K. HDR10 Plus, HLG et MEMC avec un taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz seraient également présents. Les haut-parleurs, réglés par Dynaudio, offrent une puissance de sortie totale de 30 W.

Tout cela semble assez standard, alors. Mais la série U1S a apparemment un truc dans sa manche: une caméra intégrée. Capable de 1080p, la caméra embarquerait la prise en charge de Google Duo, permettant aux utilisateurs de passer et de recevoir des appels directement depuis le téléviseur. Pour ceux qui apprécient les écrans plus grands pour la communication, cela pourrait être un gros argument de vente. Naturellement, il est rejoint par un microphone pour le «contrôle vocal intelligent» et l’assistant d’invocation sur Android TV 10 également. La fonction de découverte de contenu de OnePlus, Oxygen Play, pourrait arriver en remorque.

Quand la série télévisée OnePlus U1S pourrait-elle être lancée?

En ce qui concerne les prix, la série U1S occuperait la fourchette de Rs 52 999 (~ 728 $) lors de ses débuts. Cela placerait la ligne U1S en dessous de la série Q1 en tête de gamme et première entreprise, mais au-dessus de la série U d’origine.

Quant à la disponibilité, OnePlus a confirmé qu’il hébergeait même un lancement «Smooth Summer». La série U1S pourrait y faire son arc aux côtés des rumeurs OnePlus Nord 2 ou Nord CE. Cependant, la société n’a pas encore révélé la date exacte de l’événement ni les appareils qui figureraient.