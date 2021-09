Lancement de la série Xiaomi 11T avec trois caméras arrière 108MP, une charge rapide jusqu’à 120W et un support logiciel de 4 ans

La série 11T engendre deux modèles.

Xiaomi a lancé mercredi le duo de smartphones de la série 11T pour les marchés mondiaux. Les téléphones en question, alias 11T et 11T Pro, font suite aux Mi 10T et Mi 10T Pro de l’année dernière, apportant des fonctionnalités similaires aux Mi 11 et Mi 11 Pro à un prix relativement plus accessible. Parallèlement à la série 11T, Xiaomi a également lancé un milieu de gamme abordable appelé le 11 Lite 5G NE, qui est essentiellement un Mi 11 Lite 5G gonflé avec un chipset Snapdragon 778G.

Si vous vous demandez pourquoi certains des téléphones mentionnés ci-dessus portent la marque « Mi » et d’autres non, c’est parce que Xiaomi a récemment retiré la marque Mi pour tous les nouveaux et futurs produits. Tous les produits de marque Mi seront désormais expédiés avec la marque «Xiaomi».

Cela étant réglé, passons rapidement à la série 11T. Tout comme c’était le cas avec les téléphones Mi 10T et Mi 10T Pro, les 11T et 11T Pro ne succèdent pas exactement aux modèles haut de gamme Mi 11, même s’il existe des domaines où ils offrent clairement de meilleures spécifications. Les 11T Pro et 11T contiennent des puces haut de gamme de Qualcomm et MediaTek, un appareil photo haute résolution 108MP et prennent en charge une charge filaire incroyablement rapide. Les deux téléphones partagent une grande partie des spécifications.

Commençons donc par les différences. Le 11T Pro est alimenté par le système sur puce Qualcomm Snapdragon 888. Le 11T est doté du SoC MediaTek Dimensity 1200-Ultra. Le 11T Pro est livré avec jusqu’à 12 Go de RAM. Le 11T est livré avec 8 Go de RAM en standard. Le 11T Pro prend en charge la charge rapide de 120 W. Une charge complète ne prendra que 17 minutes, affirme Xiaomi. Le 11T plafonne à 67W. Le 11T Pro ajoute en outre la lecture Dolby Vision et des haut-parleurs stéréo accordés par Harman Kardon.

Venir aux similitudes. Les 11T et 11T Pro ont tous deux un écran AMOLED « plat » de 6,67 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement « AdaptiveSync » de 120 Hz. Ils peuvent atteindre jusqu’à 1000 nits. Les deux téléphones ont une découpe perforée abritant une caméra selfie 16MP. En parlant de cela, les 11T et 11T Pro ont tous deux une triple configuration de caméra arrière avec une caméra principale 108MP, un ultra grand-angle 8MP et une autre caméra télémacro 5MP. Pour compléter l’ensemble, une batterie de 5 000 mAh. Les deux téléphones exécutent le logiciel MIUI 12.5 basé sur Android 11. Dans un premier temps, Xiaomi a confirmé que les 11T et 11T Pro bénéficieront de trois mises à jour majeures du système d’exploitation Android et de quatre ans de correctifs de sécurité.

Le 11T démarre à 499 euros (environ Rs 43 300) pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage vous coûtera 549 euros (environ 47 650 Rs).

Le 11T Pro démarre à 649 euros (environ Rs 56 300) pour une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Une version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage vous coûtera 699 euros environ 60 700 Rs). Le modèle haut de gamme avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sera disponible pour 749 euros (environ Rs 65 000).

