Lancement de la surprise Serious Sam 4 exclusive de la génération actuelle sur Xbox Game Pass

Une autre semaine, un autre lancement surprise le Pass de jeu Xbox! Cette fois, c’est Sérieux Sam 4 de Croteam et Devolver Digital. Vous incarnerez la dernière résistance restante à une invasion extraterrestre, à la tête de la Force de défense de la Terre en tant que Sam « Serious » Stone et son escouade lourdement armées de commandos inadaptés.

Le jeu est un lancement le premier jour sur Game Pass, arrivant sans trop de fanfare, mais certains des derniers arrivages du Xbox Game Pass non plus (notamment Townscaper et Generation Zero).

Ce qui est remarquable à propos du lancement de Serious Sam 4, c’est qu’il n’est disponible que via Game Pass sur Xbox Series X/S – il n’y a pas de liste pour le jeu sur Xbox One via le Microsoft Store officiel. Cependant, vous pouvez toujours y jouer sur PC. Si vous souhaitez acheter le jeu, cela vous coûtera 39,99 $.

« L’humanité est assiégée alors que toute la force des hordes de Mental se répand à travers le monde, ravageant ce qui reste d’une civilisation brisée et battue », lit-on dans un texte de présentation pour le titre. « La dernière résistance restante à l’invasion est la Force de défense de la Terre dirigée par Sam « Serious » Stone et son escouade de commandos inadaptés lourdement armés. »

Le jeu agit comme une préquelle aux événements des autres jeux Serious Sam. Il a été développé par le studio croate Croteam, qui a réussi à utiliser la formule classique de Serious Sam tout en réorganisant la mécanique pour opposer « un arsenal imparable » à « un nombre inimaginable d’ennemis qui oblige les joueurs à mitrailler et à rétropédaler leur sortir de situations impossibles ». J’espère que vos doigts sont flexibles.

Nous avons appris l’année dernière que Devolver avait acheté Croteam, développeur de Serious Sam, après le lancement du titre en septembre 2020 pour PC et le service de streaming Stadia de Google.

Initialement, le jeu a été fustigé au lancement pour être inachevé, buggé et mal optimisé. Depuis sa sortie initiale, Croteam a travaillé dur pour le rendre à nouveau jouable – et un petit second souffle sur Game Pass pourrait être un endroit idéal pour que l’arc de rachat du titre ait lieu.