Lancement de la télémédecine sur la plateforme blockchain

Solve.Care, une société mondiale de plate-forme de télémédecine blockchain pour les soins de santé, a lancé son réseau Global Telehealth Exchange (GTHE) pour l’Inde. L’échange sera un réseau de soins de santé de téléconsultation qui fonctionne sur la plate-forme Solve.Care. HealthLink Technologies, une entreprise de technologie de la santé dont le siège est à Pune, sera le distributeur officiel de GTHE en Inde.

GTHE agit comme un répertoire mondial de médecins du monde entier pour les patients et une fois que les médecins ont terminé le processus de vérification, ils peuvent définir et publier leurs propres tarifs, informations d’identification, disponibilité et commencer à accepter les rendez-vous de patients partout dans le monde. Les médecins s’inscrivent sur le réseau permettant aux patients de trouver et de prendre facilement des rendez-vous avec eux.

Il supprime les intermédiaires en mettant le médecin directement en relation avec le patient. En plus des patients en Inde, les patients du Bangladesh, de Bahreïn, du Brésil, du Kenya, du Koweït, du Népal, du Nigéria, d’Oman, du Pakistan, d’Arabie saoudite, du Sri Lanka et des Émirats arabes unis peuvent également accéder aux médecins indiens enregistrés via GTHE pour des consultations.

La technologie Blockchain assure la sécurité des données des patients et des médecins. L’accès aux dossiers médicaux et aux données des patients est détenu et contrôlé par les patients eux-mêmes. Cela permet aux patients de visualiser et de partager facilement leurs antécédents médicaux avec des professionnels de la santé dans un environnement sécurisé sans avoir à craindre que leurs informations ne soient compromises. Cela élimine également les pertes de temps et d’argent sur des tests médicaux inutiles et répétés chaque fois que les patients voient un nouveau médecin, ce qui rend la prestation des soins de santé plus efficace.

