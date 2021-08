Lancement de la trottinette électrique Simple One : autonomie de plus de 200 km, vitesse de 105 km/h, batterie amovible

Simple Energy a dévoilé aujourd’hui le scooter électrique Simple One en Inde. Avec le lancement, la société revendique désormais les titres du scooter le plus rapide, du deux-roues électrique le plus long, du plus grand espace de stockage de coffres, etc.

Simple Energy est une entreprise de véhicules électriques basée à Bangalore fondée en 2019. Le Simple One est son produit phare, qui a été entièrement conçu et fabriqué en Inde. La production aura lieu dans une usine d’un million d’unités à Hosur, Tamil Nadu.

Le scooter électrique Simple Energy Simple One est disponible en une seule variante et est au prix de Rs 1,09 999 (ex-showroom). Il peut désormais être commandé pour un prix de Rs 1 947, avec des livraisons commençant de manière progressive. Les options de couleur incluent Brazen Black, Namma Red, Azure Blue et Grace White.

Les marchés de lancement confirmés incluent Karnataka, Tamilnadu, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Maharashtra, Madhyapradesh, Delhi, Rajasthan, Goa, Uttar Pradesh, Gujarat et Punjab

Spécifications et fonctionnalités

Varier: 203 kmBatterie: 4,8 kWhCouple: 72 NmMoteur: 4,5 kW (nominal), 7 kW (crête)Poids: 110kg

(Crédit image : Aakash Jhaveri)

Le plus gros sujet de discussion du Simple One est sa gamme. Il dispose de trois modes de conduite, Economy offrant plus de 236 km avec une seule charge à une vitesse d’environ 50 km/h, Ride, Dash et Sonic étant les autres modes.

Dans Sonic, le Simple One devient le nouveau scooter le plus rapide d’Inde avec une accélération de 0 à 40 km/h en 3,05 secondes et de 0 à 60 km/h en 3,6 secondes — avec une vitesse de pointe de 105 km/h.

Toutes les performances sont dérivées d’un moteur et d’un groupe motopropulseur internes atteignant une puissance maximale de 7 kW et 72 Nm de couple.

La batterie amovible (Crédit image : Aakash Jhaveri)

Le PDG Suhas Rajkumar nous dit que les 236 km d’autonomie seront facilement réalisables par la plupart des utilisateurs. La batterie a une capacité de 4,8 kWh et est amovible pour une recharge plus facile à la maison. Le Simple One prend également en charge la charge rapide où une recharge de 60 secondes donnera une autonomie de 2,5 km en utilisant le réseau de charge rapide Simple Loop. Le chargement à domicile prendra 2,75 heures tandis que la batterie portable peut être chargée en 75 minutes.

Les autres caractéristiques comprennent un espace de coffre de 30 litres, le meilleur de sa catégorie, un poids à vide de 120 kg, des pneus de 12 pouces, des freins à double disque avec freinage par récupération, etc. Quant à l’intelligence, il dispose d’une connectivité 4G, d’un GPS, de commandes de musique, d’appels, de stockage de documents, de TPMS, de trouver mon vélo, de géofencing, de programmer la mise sous tension, etc.