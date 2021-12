Lancement de la vente des Nintendo Game Awards, avec des réductions sur Zelda, Splatoon et plus (Amérique du Nord)

Jusqu’à 70 % de réduction sur une sélection de jeux et de contenus téléchargeables sur Switch eShop.

Nintendo of America a annoncé ses offres Switch eShop « Winner & Nominees » pour coïncider avec les Game Awards 2021.

The Game Awards 2021 : où et quand regarder les Game Awards

La liste des jeux (ci-dessous) comprend The Legend of Zelda: Breath of the Wild, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Monster Hunter Rise, Splatoon 2 et bien d’autres titres de renom avec des remises allant jusqu’à 60% . Personnellement, nous avons raté FIFA 22, mais nous avons un œil sur plusieurs autres choses. Quoi qu’il en soit, vous trouverez probablement quelque chose dans la liste ci-dessous pour vous tenter.

