Lancement de l’album de Noël d’Antonio Conte, tableau de bord FIFA de Diogo Jota et Carra vs Keane

Tout comme la neige, le drame s’est abattu sur la Premier League ce week-end, laissant les fans avec beaucoup de choses à réagir sur les réseaux sociaux.

Qu’il s’agisse de rire de la querelle aiguë entre les ex-footballeurs Roy Keane et Jamie Carragher, ou de faire des mèmes à partir de ce qui ressemblait au nouvel album de Noël de Conte, le football Twitter a été plein de réactions hilarantes.

GETTY

Le Chelsea contre Manchester United a été l’un des affrontements de ce week-end qui a suscité de nombreuses controverses et drames pour que les fans se régalent.

Quels ont été les cinq moments marquants de l’élite anglaise qui ont alors attiré le plus d’attention sur les réseaux sociaux ? talkSPORT EDGE jette un œil…

LE CHOC DES PUNDITS AIGUS

Football Twitter avait déjà été en proie à une frénésie après que le manager par intérim de Manchester United, Michael Carrick, ait décidé de lancer la légende du club Cristiano Ronaldo sur le banc de Stamford Bridge.

Mais c’est le désaccord des experts Roy Keane et Jamie Carragher après le match qui a fait exploser les médias sociaux.

La paire avait à l’origine discuté de la décision du remplaçant d’Ole Gunnar Solskjaer de commencer Jadon Sancho, qui a fini par marquer pour les Red Devils dimanche, contre Ronaldo.

Mais la discussion, dans laquelle son collègue Jimmy Floyd Hasselbaink avait été impliqué, a rapidement dégénéré en chaos alors que Keane et Carragher n’étaient pas d’accord sur la raison pour laquelle Ronaldo était revenu dans son ancien club.

Et les fans de football n’ont pas pu s’empêcher de rire en voyant les voix des deux anciens pros devenir de plus en plus hautes au fur et à mesure qu’ils s’affrontaient – ​​sans parler des expressions faciales de Hasselbaink.

SPORTS DE CIEL

Twitter est devenu fou des réactions du manager de Burton au débat houleux qui se déroulait devant lui

PROBLÈME DE NEIGE POUR SEAN

Le match de Burnley contre Tottenham a été annulé à peine 50 minutes avant le coup d’envoi ce dimanche en raison de conditions météorologiques défavorables.

Mais alors que la neige tombait durement sur Turf Moor, il y avait un homme qui avait l’air tout sauf gêné que le match de son équipe ait été reporté – ou à cause du temps.

Il n’a pas fallu longtemps pour que des images soient diffusées sur les réseaux sociaux du joueur de 50 ans et de son équipe inspectant le terrain avant le coup d’envoi prévu, et Twitter du football n’a pas tardé à détecter le patron des Clarets sous-habillé de manière alarmante.

Vêtu et chaussé comme s’il venait de sortir d’une réunion d’affaires dans un bureau chaud et bien au chaud, Dyche errait confortablement sur le terrain enneigé, apparemment indifférent aux températures glaciales.

C’était probablement la chose la plus Sean Dyche que vous ayez jamais vue, et les fans l’ont adoré.

COMMENT N-ICE DE KANE

Alors que Burnley n’était pas particulièrement phasé par le report du match, les fans itinérants de leur adversaire n’ont malheureusement pas emboîté le pas.

Et une paire de supporters déçus des Spurs en particulier a attiré l’attention des médias sociaux – à tel point qu’elle a également attiré l’attention de l’attaquant Harry Kane.

Ken et Brandy Saxon avaient presque terminé un long voyage de 31 heures à Turf Moor depuis le Texas pour regarder leur côté bien-aimé lorsqu’ils ont publié sur Twitter leur voyage épique.

En tweetant la veille du match, Ken a déclaré: «Dallas à Londres à Burnley (presque là-bas) 31 heures – pas de sommeil – alimenté par du café, des craquelins au fromage et plus de café.

« Temps glacials et neige prévus pour le jour du match. Les choses que nous faisons quand vous aimez votre club.

Après le report du match, le tweet du Texan a fait fondre le cœur des fans sur Twitter (désolé…) – y compris la légende du club Harry Kane.

Le joueur de 28 ans a apparemment sauvé le voyage de l’Américain d’un désastre après avoir offert à la paire des billets pour un match à domicile à l’avenir, attirant l’amour des fans de la Premier League et de quelques autres visages familiers.

Foires. Beau geste camarade. C’est d’ailleurs ce que sont les vrais fans. Aucune de ces bêtises en plastique que vous vouliez désespérément rejoindre en été – LP 🇮🇹 (@thfclp__) 28 novembre 2021

LE PREMIER ALBUM DE NOL DE CONTE ?

Il est courant pour les clubs de football d’utiliser leurs plateformes de médias sociaux pour annoncer des nouvelles. Mais ce à quoi on ne s’attendait pas, c’est la façon dont l’équipe médiatique des Spurs a décidé de dire à ses fans que leur match était tombé en neige.

L’administrateur de Twitter des Spurs a d’abord confirmé le report avec une photo typique du terrain enneigé, mais le tweet de suivi est ce qui a rendu Twitter sur le football hystérique.

Couplé à une écriture tourbillonnante à laquelle vous vous attendez sur une carte de Noël et à une photo du patron des Spurs avec une couche de neige sur la tête, Tottenham a publié la réaction d’Antonio Conte à l’annulation.

Non seulement c’était une façon inhabituelle de présenter la réponse d’un manager à l’annulation d’un match, mais les fans ne pouvaient s’empêcher de penser que le message ressemblait à une carte de Noël ou que Conte sortait un album de Noël.

Peut-être que les fans des Spurs pourront bientôt en acheter un exemplaire pour leurs proches dans la boutique du club…

Tracklist de l’album de Noël d’Antonio Conte La souffrance nous rapproche

Le traîneau de Padoin

Je vais chercher tous vos cadeaux pour 10€

Natale straordinario sotto tutti i punti di vista

Qui a besoin de la Ligue des champions quand on est ensemble ?

La famille et une cosa importante https://t.co/wJnDIvp42I – David Amoyal (@DavidAmoyal) 28 novembre 2021

UN BALLER EN LIGNE ET DANS LA VIE RÉELLE

Les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient pas croire que Diogo Jota de Liverpool avait marqué un but seulement 97 secondes après le début du match après avoir dû quitter un match de FIFA 22 tôt peu de temps avant le coup d’envoi.

L’ancien homme des Loups avait passé la matinée à participer à un match de qualification international pour FIFA 22, mais a dû abandonner le match tôt pour aller jouer dans la vraie vie.

Envoyant un message à ses adversaires virtuels à peine 35 minutes avant le match à Anfield, Jota a déclaré : « Je ne peux pas jouer, je vais donc manquer l’enregistrement ».

Son concurrent, Gladiators FC, a répondu en disant « Oh d’accord, bonne chance pour le match. Dans la vraie vie. »

Il n’a pas fallu longtemps au joueur de 24 ans après avoir posé sa télécommande pour refléter la forme qu’il expérimentait pratiquement dans la vie réelle, profitant d’un délicieux centre d’Andy Robertson à la deuxième minute du match.

Ce n’est qu’à ce moment-là que le buteur a reconnu avoir trouvé le chemin des filets avec une célébration de la FIFA.

Étant donné que les Redmen de Jurgen Klopp ont fini par battre leurs adversaires Southampton 4-0 grâce à deux buts des Portugais, la FIFA est peut-être la préparation parfaite pour le jour du match.

Diogo Jota a passé la matinée à jouer un match de qualification international pour FIFA 22. Il a dû quitter le tournoi plus tôt parce qu’il avait un vrai match à jouer contre Southampton. ?? Et quand il a marqué au bout de 97 secondes, il a fait la fête à la FIFA ! pic.twitter.com/uFxMbw5V5u – Tweet de football ⚽ (@Football__Tweet) 27 novembre 2021