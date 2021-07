Lancement de l’App Store Classic ‘Jetpack Joyride’ sur Apple Arcade

Le coureur sans fin classique Jetpack Joyride de Halfbrick Studios fait aujourd’hui son retour sur le service Apple Arcade par abonnement.



Plus de 750 millions de joueurs ont téléchargé Jetpack Joyride sur toutes les plateformes de jeu, et les abonnés Apple Arcade peuvent désormais revivre le plaisir avec Jetpack Joyride+ pour iPhone et iPad.

“Préparez-vous pour les jetpacks à balles, les dragons mécaniques géants et les oiseaux qui tirent de l’argent”, lit-on dans la description du jeu. “Il est temps de rejoindre Barry Steakfries et d’équiper les jetpacks les plus cool, de revêtir des costumes élégants et de conduire des véhicules fous dans cette quête sans fin pour battre les scientifiques jusqu’au bout du laboratoire.”

Skate City reçoit également une mise à jour majeure sur Apple Arcade aujourd’hui avec un nouveau niveau de Tokyo inspiré des Jeux olympiques. Le jeu est originaire de Snowman, créateur des jeux de sandboard sans fin populaires “Alto’s Adventure” et “Alto’s Odyssey”.

Snowman dit que les joueurs pourront patiner à travers un large éventail de quartiers et de spots de skate célèbres pour découvrir l’identité unique de Tokyo. Tokyo inclura plus de 60 défis dans les modes Free Skate et Challenge, ainsi que de nouveaux designs de deck, des vêtements mis à jour dans le skate shop et de nouvelles chansons originales qui s’étendent sur la bande originale populaire.

Au prix de 4,99 $ par mois ou de 49,99 $ par an, Apple Arcade donne accès à un catalogue d’environ 200 jeux sans publicité ni achats intégrés sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV, avec des titres supplémentaires ajoutés périodiquement.