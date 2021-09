Apple a annoncé quatre nouveaux modèles d’iPhone : les iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Ceux-ci commencent respectivement à 799 $, 699 $, 999 $ et 1 099 $, avec des tailles allant de 5,4 pouces sur le Mini à 6,1 pouces sur les 13 et 13 Pro, et enfin 6,7 pouces pour le Pro Max. Des options de stockage de 128 Go, 256 Go et 512 Go sont disponibles dans tous les domaines, mais les modèles Pro ont accès à un niveau supplémentaire de 1 To.