Lancement de l’Apple Watch Series 7 avec un écran plus grand et plus lumineux et une charge plus rapide ; être disponible “plus tard cette année”

Apple dit qu’il sera disponible “plus tard cette année”.

Apple a lancé l’Apple Watch de septième génération avec un écran plus grand et plus lumineux, une durabilité “améliorée” et une charge plus rapide lors de son événement “California Streaming” mardi aux côtés de la série iPhone 13, de l’iPad de neuvième génération et de l’iPad Mini de sixième génération. Bien qu’il semble que les retards de production largement signalés aient pu prendre le dessus sur le géant de la technologie basé à Cupertino, contrairement à aucun des autres produits mentionnés, la nouvelle Apple Watch n’a pas de date de sortie appropriée pour le moment. Apple dit qu’il sera disponible “plus tard cette année”. Pour la même raison, peut-être, il ne partage pas non plus son prix car tout ce qu’il aurait pu prévoir aujourd’hui pourrait changer plus tard.

L’Apple Watch Series 7 est également peut-être le premier produit Apple depuis des années à inverser la tendance en ne ressemblant en rien aux rendus “futés” que nous avons vus sur Internet. Les rumeurs indiquaient une montre avec des bords plats un peu comme l’iPhone 12 (maintenant également l’iPhone 13) et bien que la nouvelle Apple Watch ait des bords légèrement carrés, elles ne sont pas aussi dramatiques que les fuites le suggèrent.

L’Apple Watch Series 7 sera disponible dans cinq couleurs de boîtier en aluminium, dont minuit, starlight, vert, bleu et (PRODUCT)RED.

Quoi qu’il en soit, il est vrai qu’Apple a augmenté la taille de l’écran dans cette génération d’Apple Watch. Il sera disponible en tailles 41 mm et 45 mm. En parlant de cela, Apple dit que la série 7 offre « près de 20 % de surface d’écran en plus et des bordures plus fines à seulement 1,7 mm ». En d’autres termes, il a des bordures plus étroites et des coins plus doux et plus arrondis, ce qui donne une expérience encore plus immersive par rapport au modèle de dernière génération.

Comme sur des roulettes, Apple a, une fois de plus, augmenté la luminosité de celui-ci, l’écran Always-On Retina étant “jusqu’à 70 % plus lumineux à l’intérieur que celui de l’Apple Watch Series 6”.

Il est classé IP6X pour sa résistance à la poussière.

Pendant qu’elle y est, elle a également augmenté le quotient de durabilité, la rendant plus résistante aux fissures par rapport à l’Apple Watch Series 6. La montre est également classée IP6X pour la résistance à la poussière en plus d’être à l’épreuve de la nage avec un indice de résistance à l’eau de WR50.

Apple n’a pas révélé le matériel de base auquel on pense, il ne ressemble à rien de ce qu’il a fait dans le passé. L’Apple Watch Series 6 est livrée avec un processeur dual core S6 basé sur la puce A13 Bionic. Tout ce que nous savons, c’est que l’Apple Watch Series 7 a une autonomie de 18 heures et peut charger jusqu’à 33% plus rapidement que son prédécesseur. Conformément à de nombreuses rumeurs, Apple n’apporte aucune nouvelle fonctionnalité «majeure» de santé et de forme physique à cette génération d’Apple Watch par rapport à ce qui était déjà disponible sur l’Apple Watch Series 6, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène du sang.

