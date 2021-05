Lancement de l’application Android Clubhouse en Inde: comment démarrer avec l’application de chat audio sur invitation uniquement, autres détails

La liste de l’application sur le Play Store indique que pour télécharger l’application, les utilisateurs devront recevoir une invitation.

La plate-forme de discussion audio-chat créatrice de tendances Clubhouse est enfin disponible pour les utilisateurs d’Android en Inde à partir d’aujourd’hui, c’est-à-dire le vendredi 21 mai 2021. Tout comme la société mentionnée plus tôt cette semaine, l’application est maintenant disponible pour les utilisateurs à télécharger dans tous les pays et en Inde, selon le tweet de la société. Jusqu’à présent, la plate-forme de chat audio sans accès n’était disponible que sur iOS pour les utilisateurs d’iPhone et a créé beaucoup de buzz.

L’application Clubhouse ne ressemble à aucune autre application que les utilisateurs peuvent simplement télécharger à partir de Google Play Store et l’utiliser. Tout comme les utilisateurs d’iPhone ont besoin d’une invitation pour pouvoir utiliser l’application audio, de même, les utilisateurs d’Android auront également besoin d’une invitation. Cela signifie que les utilisateurs ne peuvent pas simplement accéder à Google Play Store, télécharger l’application et commencer à l’utiliser, mais ils ont besoin de l’invitation.

Comment adhérer au Clubhouse

La liste de l’application sur le Play Store indique que pour télécharger l’application, les utilisateurs devront recevoir une invitation s’ils souhaitent s’inscrire au Clubhouse. Il existe maintenant une liste d’attente où les personnes intéressées peuvent s’inscrire et attendre leur tour pour être invitées. Ou ils peuvent simplement demander à n’importe quel utilisateur existant une invitation. Avec l’aide de cette invitation, les gens peuvent monter à bord avec l’application audio uniquement.

Cher tout le monde, partout: @Android est officiellement en ligne dans le monde entier! ❤️ ???? – Clubhouse (@Clubhouse) 21 mai 2021

Il est à noter que l’application a gagné en popularité peu de temps après son lancement pour les utilisateurs d’iOS en mars 2020. Cependant, les téléchargements de l’application sont maintenant nettement inférieurs à ce qu’ils étaient au début de 2021. Les données de Sensor Tower ont révélé qu’il y en avait plus de 90 000 téléchargements de Clubhouse en Inde (utilisateurs iOS) à partir de maintenant. Alors que le mois de février a enregistré 42 000 téléchargements, ce nombre a été réduit à 14 000 téléchargements en avril de cette année.

Cependant, l’Inde ayant une majorité d’utilisateurs d’Android, les téléchargements d’applications devraient connaître un coup de pouce et de plus en plus d’utilisateurs se joindront bientôt.

En attendant, il est à noter que depuis que l’annonce a été faite concernant Clubhouse pour Android, de nombreux joueurs Android existants sont intervenus pour apporter d’autres versions de salles de chat audio. Twitter a déjà publié des espaces de plate-forme similaires pour les utilisateurs iOS et Android. D’autres entreprises comme Facebook, Spotify et Reddit se préparent également à lancer leurs propres spin-offs uniquement audio.

