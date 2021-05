Lancement de l’application de son ambiant Dark Noise pour Mac avec synchronisation iCloud, conception adaptative, etc.

Dark Noise est une application populaire pour iPhone et iPad qui vous permet de jouer au bruit ambiant pour dormir, vous concentrer et vous détendre, et maintenant elle arrive officiellement sur le Mac. La nouvelle application Dark Noise pour Mac est complète et prend en charge la synchronisation iCloud, de sorte que tous vos mélanges personnalisés se synchronisent entre votre iPhone, iPad et Mac.

Dark Noise était auparavant disponible sur les Mac M1, mais il s’agissait simplement de la version iPad de l’application fonctionnant sur Mac. La version d’aujourd’hui étend Dark Noise à tous les Mac avec une conception optimisée pour la plate-forme Mac.

L’une des fonctionnalités phares de Dark Noise pour Mac est ce qu’on appelle une «barre d’outils adaptative». Le développeur Charlie Chapman explique que cette fonctionnalité vous permet de réduire facilement la fenêtre Dark Noise en un mini-lecteur, de sorte qu’elle est facilement accessible sans occuper trop d’espace sur l’écran.

Profitant de la plate-forme Mac, une nouvelle interface utilisateur innovante de «barre d’outils adaptative» vous permet de réduire votre fenêtre dans un Mini Player pour garder Dark Noise rapidement accessible tout en occupant très peu d’espace sur l’écran. Dark Noise pour Mac propose également une prise en charge complète des menus avec des raccourcis clavier pour vous sentir comme chez vous sur votre Mac.

Dark Noise pour Mac inclut toutes les mêmes fonctionnalités que les versions iPhone et iPad de l’application – enregistrez pour l’intégration des raccourcis, car l’application Raccourcis n’est pas disponible sur le Mac. Cela inclut les widgets, la synchronisation iCloud pour les widgets, le mode sombre, etc. Dark Noise est l’une de mes applications iPhone et iPad préférées, et avoir une application Mac complète a été un énorme coup de pouce pour mon flux de travail.

Dark Noise pour Mac est une application universelle aux côtés des versions iPhone et iPad. Cela signifie qu’elle est disponible gratuitement pour les utilisateurs qui ont déjà acheté l’application sur d’autres plates-formes. Si vous n’avez pas encore acheté Dark Noise, vous pouvez le télécharger sur l’App Store en tant qu’achat unique de 9,99 $.

