Lancement de l’application Manas: le gouvernement doit augmenter ses dépenses en santé mentale pour un impact significatif

La santé mentale est devenue un domaine d’intérêt crucial pour les interventions sanitaires dans la pandémie. Dans le contexte de plus de 300 millions de personnes touchées par la dépression dans le monde, l’annonce de l’OMS l’année dernière selon laquelle Covid-19 avait interrompu 93% des services de santé mentale dans le monde a clairement indiqué que Covid-19 aggraverait les problèmes de santé mentale. L’Inde a bien fait de pousser son infrastructure de santé publique pour répondre aux besoins de santé mentale. Avec le lancement mercredi de l’application Manas (Mental Health and Normalcy Augmentation System), le gouvernement a franchi une nouvelle étape à cet égard. Manas est conçu comme une plate-forme et une application nationales de bien-être qui intègrent les diverses initiatives de santé et de bien-être de différents ministères et apportent à l’utilisateur des outils scientifiquement validés et développés localement avec des «interfaces gamifiées développées par divers organismes nationaux et instituts de recherche». La version initiale se concentre sur la promotion de la santé mentale chez les 15-35 ans.

Bien que de telles initiatives soient louables, le gouvernement doit avoir une vue d’ensemble de la santé mentale – il faut faire plus pour éliminer la stigmatisation et les dépenses gouvernementales en santé mentale doivent augmenter. L’intervention gouvernementale phare sur la santé mentale, le programme national de santé mentale, n’a reçu que 40 crore de roupies dans le budget de l’exercice 22, comme ce qui lui avait été alloué l’année dernière. La majeure partie du budget de la santé mentale de seulement Rs 597 crore est allée à l’Institut national de la santé mentale et des sciences basé à Bangalore. En effet, en 2017, année de l’adoption de la loi sur la santé mentale, les fonds centraux pour la santé mentale représentaient moins de 0,1% du PIB, contre 0,44% au Bangladesh.

