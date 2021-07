Lancement de l’étui de localisation elago R5 avec un emplacement AirTags

in

Aujourd’hui, elago lance son dernier accessoire Apple, cherchant cette fois à équiper votre nouvelle télécommande Siri pour l’Apple TV avec des capacités de recherche d’articles. Protégeant la télécommande dans un matériau en silicone souple, elle a une caractéristique encore plus unique de vous permettre de placer l’un des nouveaux AirTags d’Apple à l’intérieur pour faire des télécommandes perdues une chose du passé. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur le nouveau boîtier de localisation elago R5.

elago lance le nouveau boîtier de localisation R5 pour la dernière télécommande Siri

elago est l’un de nos fabricants d’accessoires Apple préférés ici chez 9to5Toys, avec sa gamme d’étuis, de stations d’accueil et de supports à des prix plus abordables que la plupart des options les plus haut de gamme. Maintenant, la marque continue avec son dernier boîtier orienté vers la télécommande Apple TV Siri récemment rafraîchie.

Nous avons vu des versions dans le passé qui semblent apporter des styles de jeu rétro dans le mélange, mais le nouveau boîtier de localisation elago R5 est à la hauteur de son nom en offrant une fonctionnalité encore plus unique. L’étui en silicone noir n’est peut-être pas aussi remarquable dans le domaine du look, mais il se démarque de toutes les offres du marché en offrant la possibilité d’intégrer des fonctionnalités de suivi grâce à une fente dans les nouveaux AirTags d’Apple.

Le nouveau boîtier elago est spécialement conçu pour la nouvelle télécommande Siri, arrivée plus tôt dans l’année avec la nouvelle Apple TV. Il recouvre l’appareil du matériau en silicone souple habituel que nous avons l’habitude de voir dans les autres versions de la marque. Il est disponible dans un coloris noir et offre un facteur de forme ajouté un peu de rembourrage supplémentaire sur le fond afin de faire de la place pour une cavité à l’intérieur pour contenir un AirTag.

Le nouveau boîtier de localisation elago R5 est maintenant disponible à l’achat sur Amazon. Il entre avec un 14,99 $ étiquette de prix, qui est conforme à de nombreuses autres offres de la marque. Il n’inclut bien sûr pas d’AirTag, que vous devrez vous fournir.

Prise de 9to5Toys

Étant donné que l’une des plus grandes plaintes de la nouvelle télécommande Siri est son manque de capacités de recherche d’articles fournies par AirTags, le nouveau boîtier de localisation elago R5 arrive certainement pour remplir une fonctionnalité très demandée. Bien sûr, cela pourrait finir par ajouter du volume, mais la tranquillité d’esprit de pouvoir facilement rechercher la télécommande à tout moment avec les fonctionnalités de recherche de précision des outils de recherche d’articles d’Apple sera certainement un compromis valable.

