Lancement de l’étui Twelve South BookBook MagSafe pour iPhone 12

Après avoir présenté hier son nouvel ActionSleeve 2 pour Apple Watch, Twelve South est de retour aujourd’hui avec le dévoilement d’un autre nouvel accessoire. Passant du côté iPhone des choses, Twelve South rafraîchit son étui BookBook populaire avec la prise en charge de la nouvelle spécification MagSafe d’Apple. Complet avec le même design en cuir que nous avons vu auparavant, cette fois, l’étui portefeuille arbore un design magnétique qui peut facilement se fixer à l’arrière de votre appareil. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails.

Twelve South rafraîchit l’étui BookBook de l’iPhone 12 avec MagSafe

Les étuis BookBook de Twelve South font depuis longtemps partie des options les plus distinctes du marché pour apporter des styles en cuir à votre iPhone, ainsi qu’à d’autres appareils Apple tels que Mac et iPad. Aujourd’hui, nous voyons le dernier ajout à la gamme d’équipements pour les combinés les plus récents de l’écurie d’Apple grâce à l’inclusion du support MagSafe pour la première fois.

Cette fois-ci, Twelve South s’en tient au même design de livre de signature que nous l’avons vu dans le passé avec ses nouveaux étuis MagSafe BookBook. Le facteur de forme folio est toujours composé de cuir véritable et sert également de portefeuille avec de la place pour contenir votre pièce d’identité avec trois cartes bancaires supplémentaires ou de l’argent liquide. Le folio peut également servir de support pour soutenir votre iPhone 12 lorsque vous regardez des vidéos, etc.

Bien qu’il existe le même design magnétique qui permet à l’étui en cuir réel de se détacher de l’étui intérieur, ce design se prête encore mieux à la nouvelle inclusion de MagSafe. Ainsi, tout au long de la journée, vous pouvez avoir un portefeuille accroché à votre iPhone 12, mais quand il est temps de le charger, remplacez simplement l’étui par le chargeur MagSafe d’Apple sans avoir à retirer complètement l’étui BookBook de Twelve South.

Maintenant disponible à l’achat

La dernière édition de Twelve South de son étui BookBook en cuir populaire avec MagSafe est maintenant disponible pour 69,99 $ directement à partir de sa propre vitrine en ligne. Il est disponible en deux styles de cuir, marron et noir, et se décline en trois modèles différents pour iPhone 12 mini, iPhone 12 / Pro et iPhone 12 Pro Max. Ceux qui possèdent une coque BookBook pour iPhone 12 peuvent également passer à la nouvelle coque intérieure compatible MagSafe pour 19,99 $.

La prise de 9to5Toys:

Twelve South a une longue histoire de sortie d’accessoires Apple haut de gamme qui sont imprégnés de matériaux plus haut de gamme. Le dernier dévoilement correspond certainement à la facture, mais double également la fonctionnalité réelle pour fournir un étui aussi pratique qu’élégant. Apporter MagSafe à la gamme BookBook semble long à venir, c’est donc formidable de voir Twelve South proposer des offres sûrement populaires pour ceux qui cherchent à intégrer un portefeuille magnétique dans leur collection d’accessoires.

