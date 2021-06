Lancement de l’initiative Black Boardroom avec le soutien de la technologie de Seattle pour stimuler la diversité des conseils d’administration

Les partenaires de Perkins Coie, James Williams (à gauche) et Stewart Landefeld, co-dirigent la Black Boardroom Initiative. (Photos Perkins Coie)

Perkins Coie lance un effort appelé The Black Boardroom Initiative pour augmenter la diversité des conseils d’administration du S&P 500 en formant des cohortes de candidats potentiels. Son objectif est d’augmenter le nombre de dirigeants noirs dans les conseils publics à un sur huit d’ici 2028 – un ratio qui correspond à la fraction de la population noire américaine. À l’heure actuelle, les membres noirs du conseil d’administration sont environ un sur 24.

L’initiative dirigée par Perkins Coie, un cabinet d’avocats international basé à Seattle, se concentre initialement sur l’État de Washington avec des plans pour s’étendre à d’autres grandes villes. Il est soutenu par Deloitte et ses sponsors incluent Microsoft, Amazon, Zillow Group, F5 et RealNetworks. Starbucks a aidé à parrainer le premier événement de l’effort.

La formation gratuite dure six mois et le groupe inaugural compte 23 membres. Le programme recherche ce qu’il appelle des cadres noirs « prêts pour le conseil d’administration » auxquels il offrira une formation sur les questions de gouvernance d’entreprise et facilitera le réseautage et le mentorat. Les entreprises ayant des postes vacants sur leurs conseils d’administration sont encouragées à les partager avec The Black Boardroom Initiative.

« Une entreprise publique ayant un conseil d’administration plus diversifié présente de nombreux avantages, notamment une diversité d’opinions, une gouvernance d’entreprise plus solide et l’encouragement de la diversité au sein d’une organisation », a déclaré James Williams, co-leader de l’initiative et du bureau de Perkins Coie à Seattle. associé gérant, dans un communiqué. « Les cadres noirs participants bénéficieront d’opportunités de formation et de réseautage ciblées et substantielles, ainsi que d’un mentorat et d’une opportunité de bénéficier de l’expérience partagée d’un groupe de premier plan de conseillers de programme pour cadres noirs. »

Adriane Brown, Managing Partner chez Flying Fish et membre du conseil d’administration d’American Airlines, Axon et eBay. (Photo Axone)

Adriane Brown, associée directrice de la société de capital-risque Flying Fish de Seattle, a déclaré à . que l’excuse éculée selon laquelle une entreprise “ne peut pas trouver” de membres qualifiés du conseil d’administration noirs n’est pas acceptable.

« La Black Boardroom Initiative vise à apporter de l’équité à cet espace convoité. Il ne s’agit pas de talent, qui est abondant. Il s’agit de supprimer la barrière d’accès et d’exploiter une multitude de ressources qui correspondent à ce dont les conseils d’administration ont besoin pour stimuler les performances de l’entreprise », a déclaré Brown, qui est conseillère externe pour l’effort et elle-même membre du conseil d’administration d’American Airlines, Axon et eBay.

Le manque de diversité au sein des conseils d’administration a longtemps été considéré comme une injustice importante qui nécessitait plus d’attention. Le meurtre de George Floyd il y a un an a été une grande source de motivation pour mener à bien cet effort, a déclaré le porte-parole de Perkins Coie, Justin Cole, au Seattle Times.

Jessie Woolley-Wilson, présidente-directrice générale de DreamBox Learning. (Photo de DreamBox)

« Je crois que l’innovation inspirée par la diversité est la meilleure voie pour créer des produits et services pertinents qui alimentent la croissance du chiffre d’affaires ainsi que la vitalité et la durabilité organisationnelles. Le talent est partout, mais pas les opportunités », a déclaré Jessie Woolley-Wilson, présidente et chef de la direction de DreamBox Learning, une autre conseillère de l’initiative. «En créant des parcours et des formations pour que les cadres noirs rejoignent les conseils d’administration, les organisations deviennent plus proches de la diversité, ce qui conduit finalement à des équipes plus empathiques et à l’innovation.»

Le lancement de la Black Boardroom Initiative fait suite à la création d’OnBoarding Women, un programme similaire basé à Seattle lancé en 2014 pour augmenter le nombre de femmes dans les conseils publics. Les anciennes d’OnBoarding Women ont maintenant 58 nominations au conseil d’administration d’entreprises publiques et privées à ce jour.

En sept ans, le pourcentage de femmes dans les conseils d’administration de Washington est passé de 14 % à 25 %, selon Perkins Coie, qui a également contribué à diriger cet effort. Les autres sponsors d’OnBoarding Women sont Deloitte, Madrona Venture Group, Cascadia Capital et Spencer Stewart.

TheBoardlist, basé en Californie, est un autre effort visant à accroître la diversité du conseil d’administration en promouvant des candidats appropriés. Le programme s’est initialement concentré sur les femmes dirigeantes lorsqu’il a démarré en 2015 et s’est élargi pour inclure d’autres groupes sous-représentés.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour pour corriger le rôle de Starbuck.