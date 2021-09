Lancement de l’iPhone 13 : comment regarder l’événement d’Apple en direct

Ce lancement Apple sera à nouveau un événement numérique, un peu comme le lancement de la série iPhone 12. Nous vous avons couvert avec un lien de diffusion en direct et d’autres pépites d’informations.

À quelle heure est l’événement California Streaming d’Apple ?

Le lancement de la série iPhone 13 d’Apple débutera à 10 h 00 HAP (13 h 00 HE). Vous pouvez consulter l’heure de votre région ci-dessous.

San Francisco : 10h00

Chicago: 12 h 00

New York: 13h00

Londres: 18h00

Berlin: 19 h 00

Moscou: 20h

New Delhi: 22H30

Singapour: 1 h (15 septembre)

Sydney : 3 h (15 septembre)

Comment puis-je regarder le lancement de la série iPhone 13 en direct ?

Sans aucun doute, le moyen le plus simple de regarder le flux de lancement de l’iPhone 13 est de visiter YouTube. Apple diffusera l’événement via le service vidéo de Google et nous avons intégré le lecteur vidéo ci-dessous pour votre commodité. Vous pouvez également assister à l’événement via la page des événements d’Apple ou l’application Apple TV.