Lancement de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max avec un écran ProMotion 120 Hz : spécifications, prix en Inde, autres détails

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront disponibles en quatre configurations.

Apple lors de son événement «California Streaming» a lancé mardi l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max, ses iPhones haut de gamme de nouvelle génération pour 2021 et au-delà. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont tous deux livrés avec des mises à niveau matérielles « importantes » par rapport à leurs prédécesseurs, notamment un système sur puce A15 Bionic plus rapide et un écran ProMotion 120 Hz, un système de caméra plus performant qui est affiné pour un enregistrement vidéo « avancé » et amélioré autonomie de la batterie toute la journée. Apple a également réduit l’encoche et ajouté la prise en charge de plus de bandes 5G que jamais auparavant. Bien que ce dernier ne soit peut-être pas très utile si vous êtes en Inde en ce moment.

Malgré tant de mises à niveau, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max coûtaient le même prix que l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max au lancement. Comme prévu, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max sont en cours d’arrêt, ce qui signifie qu’ils ne sont plus répertoriés sur la boutique en ligne d’Apple. Vous pouvez toujours les acheter hors ligne ou via des sites Web de commerce électronique tiers comme Amazon. En outre, c’est probablement la première fois que l’Inde figure sur la première liste de pays à obtenir ces nouveaux iPhones aux côtés de marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Prix ​​et disponibilité de l’iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max Inde

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont pratiquement les mêmes téléphones avec des tailles d’écran différentes.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront disponibles en quatre configurations : 128 Go, 256 Go, 512 Go et, pour la première fois, 1 To.

L’iPhone 13 Pro de 128 Go a été lancé en Inde au prix de Rs 1 19 900, 256 Go pour Rs 1 29 900, 512 Go pour Rs 1 49 900 tandis que le modèle 1 To coûtera Rs 1 69 900.

L’iPhone 13 Pro Max de 128 Go a été lancé à Rs 1 29 900, 256 Go pour Rs 1 39 900, 512 Go pour Rs 1 59 900 tandis que le modèle 1 To coûtera Rs 1 79 900.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront disponibles en pré-commande à partir du 17 septembre (17h30). Apple commencera à les expédier à partir du 24 septembre.

Caractéristiques et fonctionnalités de l’iPhone 13 Pro, de l’iPhone 13 Pro Max

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont pratiquement les mêmes téléphones avec des tailles d’écran différentes. Tout comme leurs prédécesseurs, l’iPhone 13 Pro est un iPhone de 6,1 pouces tandis que l’iPhone 13 Pro Max a un écran plus grand de 6,7 pouces.

Pendant que nous sommes sur le sujet, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont les premiers iPhones à proposer un affichage à taux de rafraîchissement élevé, une fonctionnalité que les téléphones Android ont depuis quelques années maintenant. Les deux nouveaux iPhones phares contiennent un “écran Super Retina XDR avec ProMotion”, c’est-à-dire qu’ils ont un panneau OLED adaptatif qui peut basculer de 10 Hz à 120 Hz selon le contenu.

La résolution reste inchangée, mais Apple a augmenté la luminosité extérieure maximale jusqu’à 25 %. Pendant qu’il y est, il a également réduit le boîtier de son système de caméra TrueDepth jusqu’à 20 pour cent. L’appareil photo selfie est toujours de 12 MP derrière un objectif à ouverture f/2.2, mais il a quelques nouvelles côtelettes de photographie qu’il partage avec les appareils photo principaux à l’arrière.

Cela inclut un tout nouveau “mode cinématique” qui est essentiellement un mode portrait pour les vidéos, mais comme il est fabriqué par Apple, vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit tout droit sorti d’un film de science-fiction. Non seulement les iPhones «pro» peuvent enregistrer ces vidéos – 1080p à 30 ips – en Dolby Vision HDR, mais Apple vous permettra également de modifier l’effet de profondeur de champ dans iMovie pour macOS et Final Cut Pro via une future mise à jour.

En parlant de cela, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max pourront enregistrer des vidéos en ProRes jusqu’à 4K 30fps (1080p 30fps en cas d’option de stockage de 128 Go) permettant bientôt une fidélité des couleurs et moins de compression.

Apple introduit également de nouveaux filtres appelés “Styles photographiques” qui bénéficieront apparemment de son traitement d’image multi-images pour garantir la préservation d’éléments tels que les tons chair. Le Smart HDR d’Apple bénéficie également d’une mise à niveau cette année aux côtés de ces nouveaux iPhones.

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont les premiers iPhones à proposer un affichage à taux de rafraîchissement élevé.

En ce qui concerne le matériel de l’appareil photo, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont livrés avec de nouveaux capteurs et objectifs pour les trois caméras arrière, selon Apple. La résolution reste inchangée – qui est de 12 MP – mais la caméra large utilise un capteur plus grand avec des pixels de 1,9 µm et se trouve derrière un objectif f/1,5 plus large pour des photos en basse lumière jusqu’à 2,2 fois supérieures à celles de l’iPhone 12 Pro et près de 1,5x par rapport à l’iPhone 12 Pro Max. La stabilisation optique de l’image (OIS) par déplacement du capteur est de série sur les deux iPhones professionnels cette année.

L’appareil photo ultra grand angle bénéficie également d’un objectif f/1.8 plus large et d’une mise au point automatique qui apporte pour la première fois la macrophotographie dédiée à l’iPhone. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max peuvent également enregistrer des vidéos macro avec les paramètres Slo-mo et Time-lapse. Le téléobjectif reçoit également un rafraîchissement avec un nouvel objectif de 7 mm (bien qu’il ait une ouverture f/2.8 plus petite par rapport à l’iPhone 12 Pro/Pro Max) qui permettrait une plage de zoom optique jusqu’à 6x sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

En leur cœur, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max ont le SoC A15 Bionic de 5 nm avec un processeur à 6 cœurs, un GPU à 5 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs capable de 15,8 billions d’opérations par seconde. Apple revendique des performances jusqu’à 50 % plus rapides que la concurrence « principale », mais à ce stade, nous savons tous que le silicium personnalisé d’Apple peut effacer le sol avec n’importe quel nouveau téléphone Android en utilisant la dernière et la meilleure puce Qualcomm/Exynos/Kirin avec une puissance de de rechange, alors restons-en là. Apple affirme que les nouvelles optimisations au niveau de la puce et du matériel signifient que l’iPhone 13 Pro durera jusqu’à une heure et demie de plus que l’iPhone 12 Pro, et que l’iPhone 13 Pro Max durera jusqu’à deux heures et demie de plus que l’iPhone 12 Pro Max sur une seule charge. Apple ne cite pas les statistiques de la RAM et de la batterie, nous devrons donc attendre et faire attention à ces détails lorsqu’ils arriveront pour examen.

Du point de vue de la conception, peu de choses ont changé, nous examinons donc toujours le même dos en verre dépoli mat, la façade en céramique, les côtés en acier inoxydable et la résistance à l’eau et à la poussière IP68. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max seront tous deux disponibles en quatre couleurs : graphite, or, argent et une toute nouvelle option « bleu sierra ».

