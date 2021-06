Lancement de l’iQOO Z3 5G avec un écran 120 Hz, un Snapdragon 768G et une charge rapide de 55 W, le prix commence à Rs 19 990

L’USP clé de l’iQOO Z3 est son système sur puce. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La marque dérivée de Vivo iQOO a lancé mardi l’iQOO Z3 5G en Inde, entrant pour la première fois dans le segment des prix inférieurs à 20 000. Il s’agit du troisième téléphone d’iQOO en deux mois. Ce n’est que récemment qu’il avait lancé la série iQOO 7 de téléphones phares « de valeur ». L’iQOO Z3 5G est désormais le téléphone le plus abordable de sa gamme. Une version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage se vendra Rs 19 990. Pour Rs 20 990, vous pouvez obtenir une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La variante haut de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûtera Rs 22 990.

L’USP clé de l’iQOO Z3 est son système sur puce. Il s’agit du premier téléphone en Inde à être équipé du Snapdragon 768G récemment annoncé par Qualcomm, une puce de 7 nm pouvant cadencer à 2,8 GHz. Comme les autres téléphones iQOO, l’iQOO Z3 est également commercialisé comme un appareil performant conçu pour les jeux haut de gamme à petit budget, mais peut-être en raison de son bas prix, il manque certaines de ses côtelettes de jeu phares comme le dit, monstre boutons.

iQOO met en évidence le système de refroidissement liquide à cinq couches du téléphone qui prétend abaisser « intelligemment » la température centrale de 10 degrés Celsius. Les téléphones de ce segment n’ont pas vraiment de systèmes de refroidissement élaborés. Le seul autre téléphone qui a une sorte de refroidissement utile dans ce segment est probablement le Poco X3 Pro mais clairement, l’iQOO Z3 pourrait être la prochaine référence qui vient à y penser, est également nécessaire, car presque chaque nouvelle puce Qualcomm aujourd’hui a une tendance à avoir chaud en cas de stress. Un téléphone de jeu comme l’iQOO Z3 a donc une plus grande responsabilité de parler, quelque chose que nous testerons longuement dans les prochains jours – alors assurez-vous de rester à l’écoute pour notre examen à venir.

Le SD768G de l’iQOO Z3 est associé à jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et jusqu’à 256 Go de stockage UFS2.2. Ceci est extensible. Le téléphone prend également en charge la fonction « RAM étendue » d’iQOO/Vivo qui peut allouer 3 Go de RAM supplémentaire à partir de la mémoire lorsque cela est nécessaire. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Funtouch OS 11.1.

Le téléphone est alimenté par une batterie de 4 400 mAh et prend en charge une charge rapide de 55 W qui est censée charger 50% du téléphone en seulement 19 minutes tandis qu’une charge complète est terminée en 50 minutes – c’est rapide.

Ailleurs, l’iQOO Z3 dispose d’un écran LCD IPS 1080p de 6,58 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 180 Hz, trois caméras arrière avec une caméra principale de 64 MP (capteur Samsung GW3), un ultra grand angle de 8 MP et une macro de 2 MP, plus une caméra de 16 MP sur le devant logé à l’intérieur d’une encoche de style goutte d’eau. L’iQOO Z3 a un corps tout en plastique avec un lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté. Il est disponible en bleu et noir et est disponible à partir d’aujourd’hui sur Amazon et iQOO.com.

