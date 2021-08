Lancement de l’ordinateur portable 2 en 1 HP Spectre x360 14 avec processeur Intel Core de 11e génération ; voici tout ce que vous devez savoir

in

L’ordinateur portable sera disponible en Poseidon Blue avec des accents de Pale Brass et Nightfall Black avec des accents de Copper Luxe

HP a lancé en Inde l’ordinateur portable convertible Spectre x360 14 (2-en-1), alimenté par des processeurs Intel Core de 11e génération.

L’ordinateur portable a intégré des graphiques Intel Iris Xe et dispose d’une charnière à 360 degrés, ce qui lui permet d’être utilisé en mode tablette, en mode tente, à plat et de toute autre manière selon les préférences de l’utilisateur. HP a affirmé que l’ordinateur portable Spectre x360 14, qui prend en charge Thunderbolt 4, offre une autonomie de batterie allant jusqu’à 17 heures. En ce qui concerne les options de couleur, l’ordinateur portable sera disponible en bleu Poséidon avec des accents de laiton pâle et de noir Nightfall avec des accents de cuivre Luxe.

HP a fixé le prix du nouveau Spectre x360 14 à Rs 1 19 999 en Inde. Il sera disponible via la boutique en ligne de HP, les magasins HP World, Amazon et d’autres grands magasins de détail.

L’ordinateur portable HP Spectre x360 14, comme son nom l’indique, dispose d’un écran de 14 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 3:2. Il a un rapport écran/corps de 90,33 % et est livré avec un optimiseur de batterie adaptatif.

L’ordinateur portable dispose d’un écran OLED en option avec protection Eyesafe, minimisant la tension causée par la lumière bleue.

Le processeur Intel Core de 11e génération, associé aux graphiques Intel Iris Xe, alimente l’ordinateur portable. HP a affirmé que l’ordinateur portable avait une autonomie allant jusqu’à 17 heures.

En ce qui concerne les options de connectivité, l’ordinateur portable prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. L’ordinateur portable dispose également d’un déclencheur d’appareil photo, d’un micro muet, d’un lecteur d’empreintes digitales et de HP Command Center et ne pèse que 1,36 kg.

HP a réalisé la conception angulaire à double chanfrein du Spectre x360 14 avec un usinage CNC en aluminium. L’ordinateur portable prend en charge l’écran de confidentialité HP SureView Reflect pour une double confidentialité et maintient le contenu privé à l’abri des regards indiscrets.

La société a déclaré que les ciseaux à clavier étaient fabriqués à partir de matériaux naturels et renouvelables tels que des déchets agricoles (pulpe de betterave, paille typique et déchets ménagers). Un clavier utilise 14,46 grammes de matière première organique renouvelable, ce qui permet d’économiser environ 1 200 kg d’émissions de CO2.

