Lancement de l’ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 avec processeurs Intel Core série H de 11e génération en Inde: vérifiez le prix et les caractéristiques

Ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5

Acer a lancé son ordinateur portable de jeu Nitro 5 avec le dernier processeur Intel Tiger Lake de 11e génération et la carte graphique GeForce GTX en Inde. L’ordinateur portable utilise une technologie “ CoolBoost ” pour garder les composants internes refroidis après plusieurs heures d’utilisation et est livré avec un design de lunette mince. L’ordinateur portable de jeu a une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement élevé et utilise la fonction audio DTS: X Ultra pour l’audio. Une webcam HD et un clavier avec rétroéclairage RVB sont également proposés.

Acer Nitro 5 est au prix de Rs 69 999 et on peut réserver l’ordinateur portable à partir de la boutique en ligne Acer ou sur Amazon. L’ordinateur portable est livré avec un processeur Intel Core 15 et une configuration SSD 8 Go + 512 Go. L’ordinateur portable est livré uniquement avec une finition noire.

Fonctionnalités Acer Nitro

L’appareil fonctionne sous Windows 10 Famille, dispose d’un écran IPS Full HD 15,6 (1920 × 1080 pixels) avec une luminosité maximale de 300 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La carte graphique GPU GeForce GTX 1650 de Nvidia est installée dans les unités qui utilisent la RAM GDDR6 pour la mémoire. Les appareils sont équipés de 8 Go de RAM DDR4 et de 512 Go de mémoire SSD GM pour un stockage pouvant être étendu jusqu’à 2 To de disque dur.

Les options de connectivité de l’ordinateur portable de jeu Nitro 5 sont Killer Wi-Fi 6 ax, port HDMI, Bluetooth v5.1, un port USB Gen 2 Type C, deux ports USB Gen 1 et un autre port USB Gen 1 et un port RJ45. Il est livré avec une batterie de 57,5 ​​Wh que la société prétend donner 8,5 heures d’autonomie lors de son utilisation. Pour le son et la caméra, il dispose de haut-parleurs pris en charge par DTS: X Ultra et d’une webcam de 1280 × 720 pixels.

Il existe un rétroéclairage RVB avec un éclair à quatre zones et un trackpad multi-touch qui répond aux gestes de Windows. Le refroidissement interne est pris en charge par deux ventilateurs. L’ordinateur portable Acer Nitro 5 pèse 2,2 kg.

