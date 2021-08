Lancement de l’ordinateur portable LG Gram 14 Ultra-Light en Inde ; 16 et 17 pouces à suivre

LG a lancé une nouvelle gamme d’ordinateurs portables légers en Inde sous la marque Gram. Les nouveaux LG Gram 14Z90P, 16Z90P et 17Z90P sont les versions 14 pouces, 16 pouces et 17 pouces.

Alors que le lancement consiste en trois nouveaux ordinateurs portables, seule la variante 14 pouces est actuellement disponible à l’achat. Et les variantes 16 pouces et 17 pouces devraient être disponibles plus tard.

LG Gram 14 14Z90P : Prix et spécifications

Le LG Gram 14 14Z90P a été vendu au prix de Rs 74 490 et est disponible exclusivement sur Amazon. Il est accompagné d’offres pour les options EMI sans frais et d’une remise instantanée de 5% pour ceux qui utilisent des cartes HSBC.

Spécifications et fonctionnalités

Le LG Gram 14 14Z90P est livré avec un écran IPS au format 16:10 avec une résolution WUXGA de 14 pouces (30,2 cm) (1920 x 1200) avec une gamme de couleurs DCI-P3 à 99 %. Il a une conception légère avec un corps en alliage de magnésium et pèse 0,999 kg qui peut être arrondi à 1 kg.

À l’intérieur, il est doté d’un processeur Intel Corei5-1135G7 de 11e génération doté d’une fréquence d’horloge de 2,4 GHz avec Turbo jusqu’à 4,2 GHz, d’un cache L3 de 8 Mo, de 28 W et de 8 Go de RAM LPDDR4X (Dual Channel-4266 MHz) avec 512 Go Stockage NVMe SSD (Type : M.2 2280). Il dispose d’une batterie de 72 Wh avec une autonomie de 18,5 heures.

Ses fonctionnalités audio incluent DTS:X Ultra et il est livré avec un clavier doté de touches étendues, de frappes surélevées de 1,5 mm à 1,65 mm et d’un pavé tactile élargi. En termes de connectivité, il est livré avec au moins un port HDMI, deux ports Thunderbolt 4 et un port audio 3,5 mm. Il dispose d’un scanner d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation pour plus de sécurité.

Les variantes 17 pouces et 16 pouces n’ont pas encore été révélées, mais elles devraient comporter des processeurs Intel de 11e génération ainsi que les autres spécifications d’affichage et de construction.