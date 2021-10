Lancement de Mobvoi TicWatch Pro X en Chine avec une configuration double écran plus intelligente

TL;DR

Mobvoi a lancé une nouvelle montre connectée Wear OS en Chine. Le TicWatch Pro X partage de nombreuses spécifications avec le Pro 3 mais ajoute une touche supplémentaire. Le prix commence à ~ 370 $.

Mobvoi a lancé une nouvelle montre connectée pour son public en Chine. Le TicWatch Pro X réutilise une formule que nous avons vue sur les montres précédentes de sa famille, mais apporte un peu plus d’intelligence à la table.

Le TicWatch Pro X contient un cadran de 1,39 pouce qui abrite deux écrans superposés. C’est une astuce astucieuse qui améliore considérablement la durée de vie de la batterie. La montre utilise l’écran AMOLED 454 x 454 pour une visualisation plus détaillée des statistiques, l’utilisation des applications et la navigation. L’écran LCD FSTN à rétroéclairage couleur prend le relais pour les tâches à faible consommation et fournit des lectures d’informations de base. Selon l’écran que vous utilisez le plus souvent, la durée de vie de la batterie peut varier de quatre à 45 jours. C’est assez impressionnant compte tenu des difficultés de pouvoir auxquelles sont confrontés les autres appareils Wear OS.

En interne, le TicWatch Pro X est presque identique au TicWatch Pro 3. Il contient le SoC Snapdragon 4100 avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Il existe également un support LTE et NFC. Les utilisateurs ont accès à plus de 20 fonctionnalités de suivi sportif, tandis que le Pro X comprend également un capteur SpO2 et un moniteur de fréquence cardiaque avec avertissements d’arythmie. Le corps de la montre est également étanche IP68, ce qui la rend idéale pour les nageurs, tandis que le GPS intégré séduira les coureurs et les amateurs de plein air.

Il y a une petite mise en garde. Pour ceux qui espèrent que ce serait la première montre connectée Wear OS 3 de Mobvoi, vous serez déçu. Bien que le Pro X exécute Wear OS, ce n’est pas la dernière version utilisée par la série Fossil Gen 6 ou Samsung Galaxy Watch 4. Notamment, le TicWatch Pro 3 doit faire l’objet d’une mise à niveau à un moment donné en 2022, il ne serait donc pas surprenant de voir le Pro X inclus dans ce déploiement.

Prix ​​et disponibilité de TicWatch Pro X

Le dernier appareil portable de Mobvoi est disponible sur JD.com, à partir de 2 399 yuans (~ 371 $). C’est un peu plus cher que la liste locale de 1 999 yuans du TicWatch Pro 3. On ne sait pas si ou quand le TicWatch Pro X sera disponible sur d’autres marchés.