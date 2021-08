Lancement de Neo N3 Mainnet : devriez-vous investir dans NEO au troisième trimestre 2021 ?

Neo NEO / USD est le jeton de crypto-monnaie natif qui alimente la blockchain Neo et peut être utilisé pour envoyer, dépenser, jouer et conserver.

Le lancement du réseau principal N3 comme catalyseur de croissance

Le 2 août, Neo a lancé le réseau principal Neo N3, qui a marqué une étape importante pour Neo et le secteur de la blockchain.

Avec cette version, Neo va faire le pont entre les mondes en chaîne et hors chaîne en fournissant un ensemble de fonctionnalités innovantes qui cartographieront les actifs hors chaîne sur la blockchain.

Cependant, nous pourrions assister à une augmentation de l’activité sur la blockchain Neo et à une augmentation de l’offre en circulation et du volume des transactions du jeton Neo, alors que les pools de jetons commencent à migrer les jetons GAS et NEO de Neo Legacy vers Neo N3.

Faut-il investir dans Neo (NEO) ?

Le 3 août, le prix de Neo (NEO) était de 42 $.

NEO a atteint sa valeur la plus élevée de tous les temps de 198 $ le 15 janvier 2018. Cela signifie que sa valeur le 3 août est inférieure de 371%. Pour mettre les choses en perspective sur sa croissance récente, nous regarderons juillet. Le 31 juillet, NEO a vu son point de valeur le plus élevé du mois à 47 $. Son point le plus bas était le 20 juillet à 25 $. En d’autres termes, à un moment, c’était 12 % plus élevé et à un autre, c’était 40 % plus bas, mais c’est la différence de marge à laquelle nous pouvons nous attendre.

Le 1er septembre, après avoir terminé la configuration du réseau principal N3, nous pouvons nous attendre à une migration massive des jetons Neo et GAS, où Neo encourage la migration par le biais de récompenses.

Ces récompenses comprennent un bonus de 1 % pour 100 NEO migrés, un bonus de 0,75 % pour 134 NEO migrés et un bonus de 0,5 % pour 200 NEO migrés.

En d’autres termes, de nombreux utilisateurs commenceront à migrer et à gagner des récompenses avec les jetons NEO qu’ils possèdent déjà, ce qui en fait une excellente opportunité.

Plus vous migrez de jetons NEO, plus vous obtiendrez de récompenses, car les jetons NEO apporteront littéralement plus de bonus.

