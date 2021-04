Lancement de nouveaux produits Google pour la maison intelligente à I / O 2021

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Un article de blog officiel de Google confirme que nous verrons de nouveaux produits Google pour la maison intelligente à I / O 2021.Il n’y avait aucune indication sur ce à quoi s’attendre, mais au moins nous savons qu’il y aura une annonce. événement à 16 h 15 PT (19 h 15 HE) le 19 mai.

Google I / O 2021 sera entièrement virtuel cette année, ce qui est mieux que ce que nous avons obtenu l’année dernière, qui n’était pas du tout d’E / S. Comme d’habitude, l’événement démarre avec un discours liminaire de Sundar Pichai et d’autres googleurs de haut niveau. Nous prévoyons qu’il y aura au moins une annonce matérielle lors de cet événement. Cela commence à 10h00 PT (13h00 HE) le 18 mai.

Plus tard, cependant, il semble que nous verrons de nouveaux produits Google pour la maison intelligente. Le 19 mai à 16h15 PT (19h15 HE), Google organisera un événement centré sur Google Assistant et la maison intelligente. Selon un article de blog officiel lié à cet événement, nous pouvons alors nous attendre à des annonces de nouveaux produits.

Voir également: Appareils intelligents pour la maison: les meilleurs que vous puissiez acheter

Malheureusement, Google ne donne aucune indication sur ce à quoi s’attendre. Il n’est pas non plus clair si ces «annonces de nouveaux produits» seraient basées sur le matériel ou le logiciel. Cependant, nous pensons qu’il y a fort à parier que nous verrions au moins un nouveau matériel pour la maison intelligente lancer pendant les E / S.

Récemment, Google a mis fin à sa gamme populaire de systèmes de sécurité de marque Nest. Est-il possible que nous voyions un remplaçant lancé lors de l’événement? De plus, cela fait un moment que nous n’avons pas vu de nouvelles caméras Nest, alors peut-être qu’une mise à jour de cette ligne est en cours.

Les E / S de cette année marqueront le cinquième anniversaire de Google Assistant, donc Google va probablement en faire un gros problème. Restez à l’écoute pour plus de rumeurs liées à ce lancement, et consultez notre hub de rumeurs complet sur les E / S pour toutes les dernières.