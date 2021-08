Lancement de Parachain 2021 à Kusama : données et informations

Le lancement de parachain le plus récent à Kusama a été caractérisé par une concurrence féroce entre les participants. Il y avait 5 parachutes du 15 juin au 20 juillet 2021, et les quatre cinquièmes des équipes enquêtées avaient l’intention d’opérer à Polkadot (DOT/USD). Chaque enchère s’est poursuivie pendant 7 jours (période de démarrage de 2 jours et enchère à la bougie ou période d’enchère de 5 jours). Cet article répertorie tous les faits et connaissances importants liés au lancement de 2021.

18 prêts collectifs inscrits pour participer

C’est le nombre de prêts collectifs inscrits pour participer aux enchères. De plus, 19 017 comptes uniques les ont financés. Les prêts collectifs sont des modules simples qui permettent aux projets d’attirer un soutien décentralisé pour leur parachaine. Les jetons sont collectés au nom des équipes. La chaîne de relais les maintient et les sécurise.

Types de projets

Les types de projets les plus populaires au lancement étaient Confidential Cloud Computing, Smart Contracts et DeFi Infrastructure. Au total, 1 320 458 KSM ont été versés. Un peu moins (1 114 629 KSM) ont été verrouillés jusqu’au 13 mai 2022. Près de la moitié de tous les jetons ont été verrouillés.

Les participants ont payé en trop pour de nombreuses machines à sous, ce qui était une évolution positive car davantage de jetons ont été distribués et la valeur du projet a augmenté. L’une des principales idées était que les parachutes ont le potentiel d’évoluer en DAO, en collectant et en collectant des fonds au cours de leur opération.

Taux de production des candidats

Le taux cible d’un bloc produit par parachain pour chaque 2 blocs de chaîne de relais a été atteint. À long terme, l’objectif est d’améliorer le protocole de parachain pour permettre plus de temps de verrouillage car les validateurs et les classificateurs n’ont pas assez de temps pour produire un bloc de parachain à ce stade, rendant le système vulnérable.

Connectivité réseau impressionnante

Les nœuds sont sélectionnés au hasard pour vérifier la validité du bloc parachain. Il y avait 900 validateurs à Kusama, dont 200 ont été sélectionnés au hasard pour participer au consensus parachain à chaque session. La plupart des validateurs sont sur-connectés. Ceux qui ne le sont pas ont plus de 100 connexions dans tous les cas. Les parachutes étaient loin du volume de transaction maximal et la bande passante moyenne du réseau entre les validateurs était très stable, entre 400 et 500 Ko.

Les arrêts de finalité peu fréquents sont apparus comme le seul problème lors de la dernière version de parachain. Il sera résolu avant que les parachutes ne soient largués sur Polkadot.

