Lancement de Pokémon UNITE pour les appareils iOS avec prise en charge du jeu croisé, bonus et plus

Pokémon UNITE est enfin disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Avec le début d’une nouvelle saison, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad peuvent désormais rejoindre les joueurs de Nintendo Switch dans ce premier Pokémon MOBA. Voici tout ce que vous devez savoir sur le jeu et la saison deux de UNITE.

Qu’est-ce que Pokémon UNITE ?

Pokémon UNITE est un jeu de stratégie 5×5. Ce MOBA se déroule sur l’île d’Aeos, une île mythique qui serait à la frontière inexplorée de l’océan. Sur l’île d’Aeos, les joueurs trouveront le Unite Battle Committee (UBC), qui organise une série de tournois Unite Battle.

Dans Unite Battles, les joueurs forment des équipes de cinq et s’affrontent pour voir qui peut marquer le plus de points avant la fin du temps imparti. Les joueurs font également l’expérience d’une nouvelle forme d’énergie mystérieuse connue sous le nom d’énergie Aeos. L’énergie d’Aeos peut être utilisée dans Unite Battles pour faire évoluer les Pokémon.

Quels Pokémon sont disponibles dans le jeu ?

Pour l’instant, Pokémon UNITE propose 22 monstres différents à utiliser au combat. Dans le jeu, il n’y a pas de faiblesses de type. Les Pokémon sont séparés entre “Attaquant”, “Speedster”, “Supporter”, “Defender” et “All-rounder”.

Sylveon et Mamoswine rejoindront bientôt le jeu.

Attaquant

Pikachu Greninja Venusaur Alolan Ninetales Cramorant Cendrillon Gardevoir

Défenseur

Snorlax Crustle Slowbro Blastoise

Speedster

Supporter

Eldegoss M. Mime Wigglytuff Blissey

Polyvalent

Dracaufeu Lucario Machamp Garchomp

Ensemble de règles Pokémon UNITE

Les règles de Unite Battles – Les Batailles Unites sont l’endroit où les Dresseurs et leurs Pokémon partenaires s’affrontent dans des batailles en équipe à 5 contre 5. La clé de la victoire dans un Unite Battle est d’avoir un score plus élevé que l’autre équipe lorsque le temps est écoulé. Pour gagner des points pour votre équipe, vous devez collecter de l’énergie Aeos en battant des Pokémon sauvages et adverses, puis déposer cette énergie dans l’une des zones de but de l’équipe adverse.

Affrontement contre des équipes qualifiées – Dans Unite Battles, la coopération avec les coéquipiers est importante. Lorsque vous affrontez une équipe qualifiée ou lorsque vous êtes désavantagé, vous pourrez peut-être ouvrir la voie à la victoire en vous coordonnant avec vos coéquipiers. Dans les matchs classés, vous pouvez gagner des points de performance, qui peuvent augmenter – ou diminuer – votre classement en fonction des résultats de la bataille.

Niveau supérieur – Avant chaque Unite Battle, les Pokémon participants sont ramenés au Niv. 1 grâce à la puissance de l’énergie Aeos, et tout au long de chaque bataille, ils gagnent Exp. Points et monter de niveau. Au fur et à mesure que les Pokémon montent en niveau, ils apprennent des mouvements puissants et évoluent, et lorsqu’un Pokémon atteint des niveaux plus élevés, il apprend également son mouvement d’unité – un mouvement puissant qui ne peut être appris et utilisé que dans les batailles d’unité.

Dois-je acheter le Battle pass ? Quoi de neuf ?

Vous aurez la possibilité de gagner des récompenses en jeu grâce au pass de combat saisonnier. Pour gagner ces récompenses, vous devrez améliorer le pass en accomplissant des missions. De plus, les joueurs peuvent améliorer leur passe de combat en utilisant des gemmes Aeos, ce qui leur permet de réclamer encore plus de récompenses.

À partir d’aujourd’hui, le pass Battles de la saison est « Galactic Ghost 094 ». Dans cette nouvelle passe de combat, des objets sur le thème de l’espace feront leurs débuts. Les joueurs devront accomplir des missions quotidiennes et hebdomadaires pour augmenter leur niveau de passe de combat et recevoir des récompenses en fonction de ce niveau. De plus, ceux qui achètent le pass premium auront la possibilité de gagner plus de récompenses.

Nouvelles fonctionnalités à venir pour tous les joueurs : Présentation des escouades Unite dans Pokémon UNITE

Une nouvelle fonctionnalité, Unite squads, est disponible pour les versions Nintendo Switch et mobile du jeu. Les entraîneurs peuvent créer leurs propres équipes ou rechercher des équipes déjà existantes pour rejoindre et se connecter avec d’autres joueurs. En choisissant des balises d’escouade que d’autres peuvent rechercher, les formateurs partageant les mêmes idées peuvent se trouver facilement.

Bonus

The Pokémon Company et TiMi ont lancé un bonus de pré-inscription. Avant la sortie du jeu, il dépassait les 9 millions de pré-inscriptions, ce qui signifie que les dresseurs qui terminent l’événement en jeu dans la version mobile de Pokémon UNITE d’ici le 31 octobre 202 recevront 2 000 billets Aeos, la licence Unite pour Pikachu et des Holowear pour Pikachu appelé Festival Style.

Les entraîneurs qui ont raté le bonus de lancement de la version Nintendo Switch auront une chance d’obtenir la licence Unite pour Zeraora grâce à une mission spéciale à partir d’aujourd’hui. Les joueurs qui ont déjà la licence Unite pour Zeraora recevront à la place des pièces Aeos.

Quels iPhones et iPads prennent en charge Pokémon UNITE ?

Pokémon UNITE nécessite au moins iOS 10. Voici les iPhones pris en charge :

iPhone 5S iPhone 6 et 6 Plus iPhone 6S et 6S Plus iPhone SE (1ère et 2ème génération) iPhone 7 et 7 Plus iPhone 8 et 8 Plus iPhone X iPhone XR, XS et XS Max iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max iPhone 13 mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max

Ce sont les iPad pris en charge

iPad 7 ou plus récent iPad Air ou plus récent iPad mini 2 ou plus récent iPad Pro ou plus récent

Allez-vous jouer à Pokémon UNITE ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

