Lancement de Rally Venture Studio avec le nouveau soutien de Paris Hilton et Marc Andreessen

La pression de Rally pour décentraliser son infrastructure de jetons sociaux a donné naissance à un studio de capital-risque dérivé dirigé par les co-fondateurs du projet et soutenu par les premiers partisans du capital-risque du jeton RLY.

Marc Andreessen et Chris Dixon, tous deux associés généraux du géant de la Silicon Valley VC et soutien de longue date du rallye Andreessen Horowitz, font partie des investisseurs de SuperLayer Labs, les nouveaux projets d’amorçage d’accélérateurs de startups qui utilisent le jeton RLY de Rally.

Essentiellement, SuperLayer vise à être pour le réseau Rally ce que ConsenSys a été pour Ethereum.

Rally est un réseau blockchain qui permet aux créateurs Internet tels que les streamers et les artistes de monétiser leurs relations avec leurs fans. En août, les membres de sa communauté ont voté pour diviser l’écosystème en cinq parties – en une organisation autonome décentralisée (DAO), un studio de capital-risque, une organisation à but non lucratif, une filiale et une société – dans le but d’accroître la décentralisation du projet.

Le lancement officiel de SuperLayer intervient alors que certains membres de la communauté Rally débattent de la décentralisation réelle de l’écosystème au sens large. Le 26 octobre, le membre de la communauté « Masongos », qui est actif sur les forums du projet, a déclaré que les premiers investisseurs et membres de l’équipe de Rally contrôlent les trois quarts de l’offre en circulation du jeton RLY.

C’est « plus du double de leur part prévue de l’économie finale », a écrit l’utilisateur. « La décision de vendre une si grande partie de l’économie a laissé la plate-forme Rally dans un état où elle opère quelque part entre un écosystème décentralisé et une start-up centralisée. »

Masongos a déclaré que la tokenomique de RLY pourrait avoir des conséquences sur la gouvernance du projet, les bénéfices et les programmes d’incitation. L’utilisateur a demandé des modifications au schéma de distribution de RLY.

Jeudi matin, Kevin Chou, co-fondateur de Rally, a déclaré dans une réponse qu’il était « à 100 % favorable » aux changements proposés et qu’il « s’engagerait personnellement » à apporter des correctifs.

Il n’était pas disponible pour une interview avant l’heure de la presse.

Nouveaux investisseurs, anciens dirigeants

Paris Hilton, le PDG de Quantstamp Richard Ma, l’investisseur Packy McCormick, l’ancien grand footballeur Joe Montana, l’entrepreneur Brit Morin, le rappeur (et premier investisseur de Coinbase) Nas, le vétéran de l’agence de talent Michael Ovitz et l’écrivain du bulletin Lenny Rachitsky sont de nouveaux soutiens de SuperLayer, le communiqué de presse mentionné.

Le chef de produit SuperLayer, Saad Rizvi, est également nouveau dans l’écosystème. Il est le seul nouveau venu parmi les dirigeants du venture studio.

Chou et son co-fondateur Mahesh Vellanki dirigeront SuperLayer, selon un communiqué de presse. L’ancien avocat général de Rally, Ira Lam, est son principal avocat. Gary Coover, le directeur de l’exploitation, a contribué à façonner la formation du DAO de Rally depuis août, selon les forums du projet.

Les principaux détenteurs de jetons ont approuvé les nominations lors du vote d’août. Le vote a également accordé à SuperLayer des millions de dollars en jetons RLY pour investir dans des projets Web3 qui utilisent le jeton.

Il commencera bientôt à déployer 25 millions de dollars – une combinaison d’argent autorisé lors du vote d’août et de chèques des nouveaux investisseurs – pour tenter de financer des projets s’appuyant sur Rally.