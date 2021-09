Lancement de Realme Pad : écran 10,4 pouces, processeur MediaTek Helio G80 et quatre haut-parleurs

Realme Pad, la première tablette de la société a été lancée aujourd’hui en Inde. Avec ce lancement, la société est entrée dans un nouvel espace en Inde après être récemment entrée dans l’espace des ordinateurs portables avec Realme Book Slim. Certaines fonctionnalités clés de Realme Pad incluent un écran de 10,4 pouces, un processeur MediaTek Helio G80, jusqu’à 4 Go de RAM et une option de connectivité LTE.

Le Realme Pad a été dévoilé aujourd’hui lors d’un événement virtuel avec Realme 8i, Realme 8s et deux nouveaux haut-parleurs Bluetooth. Le Realme Pad coûte moins de 20 000 roupies en Inde et rivalisera avec les tablettes économiques Samsung et Lenovo.

Prix ​​Realme Pad en Inde et disponibilité

Le Realme Pad est disponible en trois variantes – la variante de base du Realme Pad est livrée avec une option Wi-Fi uniquement, ainsi que 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage embarqué qui coûte Rs 13 999. La variante 3 Go + 32 Go LTE coûte Rs 15 999 et la variante 4 Go + 64 Go LTE vous coûtera Rs 17 999.

Le Realme Pad sera mis en vente à partir du xx septembre sur Flipkart. Il est disponible dans les options de couleur Real Gold et Real Grey. Quant aux offres de lancement, vous pouvez bénéficier jusqu’à Rs 2 000 de réduction avec les cartes bancaires HDFC.

Spécifications et fonctionnalités du Realme Pad

(Crédit image: Realme)

En commençant par l’affichage, le Realme Pad est livré avec un grand écran LCD TFT de 10,4 pouces avec une résolution WUXGA+ (2000 x 1200), rapport d’aspect 5:3. Un rapport écran/corps de 82,5% et une luminosité maximale de 360 ​​nits. Il est livré avec un mode lecture, un mode sombre, un mode lumière du soleil et un mode nuit (2 nits).

En termes de construction, le Realme Pad est composé d’un corps en aluminium qui donne une sensation métallique. Il ne mesure que 6,9 ​​mm d’épaisseur et pèse 440 grammes.

Le grand écran est également complété par une configuration à quatre haut-parleurs Dolby Atmos – deux en haut, deux en bas. Il prend également en charge l’audio Hi-Res et le son surround adaptatif. La tablette est alimentée par le chipset MediaTek Helio G80 qui est basé sur un processus de 12 nm et fonctionne à une vitesse d’horloge de 2 GHz. Il existe un GPU Mali G52 pour gérer les jeux et les graphiques sur la tablette. Le Realme Pad est livré avec jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ainsi que des options Wi-Fi uniquement et Wi-Fi + LTE.

(Crédit image: Realme)

Le Realme Pad fonctionne avec une batterie de 7 100 mAh qui est livrée avec une charge rapide de 18 W via le port de type C et prend également en charge la charge inversée. Realme estime que l’onglet peut durer jusqu’à 12 heures avec une lecture vidéo sur YouTube. En termes de caméras, vous obtenez un jeu de tir 8MP des deux côtés. La caméra selfie est présente en haut de l’écran pendant que vous maintenez en mode paysage 一 ce qui la rend pratique pour les cours et les réunions en ligne.

En ce qui concerne le logiciel, le Realme Pad fonctionne sur une version propre de Realme UI, qui contient moins d’applications que l’interface utilisateur Realme habituelle sur les téléphones. Realme dit que c’est proche d’Android d’origine. Il est également livré avec l’application Google Kids Space. Les autres fonctionnalités incluent une prise casque 3,5 mm, un double micro, un déverrouillage AIoT, une paire rapide Google, un mode enfants et un emplacement SIM hybride, une fonction de connexion intelligente. Notamment, le Realme Pad manque le scanner d’empreintes digitales.

Enceinte Bluetooth Realme Cobble et enceinte Bluetooth Realme Pocket

(Crédit image: Realme)

Le haut-parleur Bluetooth Realme Cobble est livré avec un pilote d’amplification dynamique des basses de 5 W ainsi qu’un radiateur de basses dédié. Il a une batterie intégrée de 1 500 mAh qui peut durer jusqu’à 9 heures. Vous obtenez l’application Realme link et proposez trois préréglages audio Dynamic, Bass et Bright.

Les autres fonctionnalités incluent le port de charge de type C, le couplage stéréo, le mode à faible latence de 88 ms, la prise en charge de l’application Realme Link et l’indice de résistance à l’eau IPX5. Il est disponible dans les options de couleur noir métal et bleu électrique.

Le haut-parleur Bluetooth Realme Cobble est au prix de Rs 1 799 et sera mis en vente à partir du 15 septembre sur Flipkart.

Le haut-parleur Bluetooth Realme Pocket, plus abordable, est livré avec un pilote d’amplification dynamique des basses de 3 W. Il offre jusqu’à 6 heures d’autonomie avec sa batterie de 600 mAh. Les autres fonctionnalités incluent Bluetooth 5.0, l’indice IPX5, le couplage stéréo, la prise en charge de l’application Realme Link et le port de charge de type C.

Il est au prix de Rs 1 099 et sera mis en vente à partir du 15 septembre sur Flipkart. Il est disponible dans les options de couleur Desert White et Classic Black.

Realme Cobble – Rs 1 799 (Rs 1 499 lors de la première vente)

Realme Pocket – Rs 1.099 (Rs 999 lors de la première vente)Voir l’offre