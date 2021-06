Lancement de Realme Watch 2 Pro, Watch 2, Robot Vacuum ; L’ordinateur portable Realme Book et la tablette Pad devraient arriver dans les «mois à venir»

Realme a simultanément annoncé un programme de co-création permettant aux fans de créer ensemble le Realme Book.

Realme a lancé une multitude de produits AIoT allant des nouvelles montres intelligentes à un aspirateur robot intelligent tout en annonçant simultanément qu’il devrait bientôt entrer dans deux nouvelles catégories de produits, les ordinateurs portables et les tablettes. Cela fait partie de la toute nouvelle stratégie “1+5+T” de la marque dérivée d’Oppo, qui serait une version évoluée de sa précédente stratégie “1+4+N”, alors même que Realme s’étend davantage dans l’espace mondial AIoT. .

Lors de son premier événement de lancement international de l’année, qui s’est tenu virtuellement mardi, Realme a dévoilé le Realme Watch 2 Pro, Watch 2 et Robot Vacuum. Le produit phare Realme GT avec Qualcomm Snapdragon 888 SoC a également été lancé lors de la même keynote. Dans le même temps, la marque a annoncé qu’elle travaillait sur son premier ordinateur portable, le Realme Book, et sa tablette, le Realme Pad, qui devraient tous deux arriver dans les prochains mois. Toutes les annonces concernaient le marché européen. Realme apporte généralement bon nombre de ses produits en Inde et, par conséquent, il est fort probable que nous en entendions parler assez tôt.

Lire aussi | Test Realme X7 Max : Jusqu’à la vitesse avec la 5G, mais à quel prix

« L’AIoT est un élément clé de la vision à long terme et de la stratégie de croissance de Realme, car il est destiné à transformer la façon dont les jeunes vivent et travaillent à l’avenir. Avec notre nouvelle stratégie « 1+5+T », nous allons plus loin dans l’espace AIoT en créant une expérience AIoT vraiment complète, interconnectée et personnalisée qui améliorera tous les aspects du mode de vie moderne des jeunes consommateurs d’aujourd’hui », a déclaré le PDG de Realme. Sky Li a déclaré, ajoutant “nous continuerons à adopter des technologies de nouvelle génération et à élargir notre gamme de produits AIoT, tout en travaillant avec des partenaires prometteurs qui ont des aspirations similaires, pour proposer des produits AIoT plus passionnants au monde sous notre plate-forme TechLife”.

Realme Montre 2 Pro, Montre 2

La Realme Watch 2 Pro dispose d’un écran couleur de 1,75 pouce, ce qui la rend 56 % plus grande que la Realme Watch d’origine. Il possède également un écran de résolution plus élevée (320 × 385 pixels) qui serait 58% plus lumineux à 600 nits. La montre intelligente contient des capteurs pour la détection de la fréquence cardiaque et le suivi de la SpO2 ou du niveau de saturation en oxygène du sang. Realme augmente également le nombre de modes d’entraînement de 16 à 90 dans cette nouvelle version. La montre intelligente est livrée avec un GPS double satellite et une batterie de 390 mAh conçue pour offrir jusqu’à 14 jours d’autonomie.

Pour la personnalisation, la Realme Watch 2 Pro prend en charge plus de 100 cadrans, dont une série conçue par l’artiste et directeur artistique du studio de design Realme, Grafflex, basée sur les styles graffiti et street art.

#FlagshipKiller2021 Live : #realmeWatch2 ne coûtera que 49,99 £ et #realmeWatch2Pro ne coûtera que 69,99 £. Les deux seront disponibles sur Amazon UK et https://t.co/02bYdfv53B à partir du 16 juin. pic.twitter.com/DV0Njxlf8Y – realme UK (@realmeUK) 15 juin 2021

Realme lance également une Realme Watch édulcorée aux côtés d’un écran plus petit de 1,4 pouces gardant intactes une grande partie des fonctionnalités de Watch 2 Pro.

La Realme Watch 2 Pro se vendra 74,99 euros (environ Rs 7 000) tandis que la Realme Watch coûtera 54,99 euros (environ Rs 5 000).

Aspirateur robot Realme

Il s’agit du premier produit à être lancé sous la plate-forme partenaire ouverte « TechLife » de Realme pour les startups AIoT. Realme dit qu’il s’agit de son “produit de maison intelligente le plus avancé à ce jour”. L’aspirateur intelligent contient 38 capteurs, dont le LiDAR pour une cartographie et une navigation intelligentes, pour une précision jusqu’à 12 % supérieure à celle des générations LiDAR précédentes. Le robot aspirateur peut juger des positions relatives avec un taux de précision allant jusqu’à 98%, affirme Realme.

#FlagshipKiller2021 Live : le robot aspirateur realme TechLife sera disponible à la commande à partir de demain sur AliExpress à partir de 299 € seulement. pic.twitter.com/bAoJas3YaF – realme UK (@realmeUK) 15 juin 2021

Il dispose d’un aspirateur balai 2 en 1 avec une puissance de nettoyage de 3000Pa. En mode silencieux, il est conçu pour maintenir des niveaux de bruit aussi bas que 55 dB. Il est livré avec une batterie de 5200 mAh, un bac à poussière de 600 ml et un réservoir d’eau électronique intelligent de 300 ml. Il fonctionne à la fois avec Google Assistant et Alexa.

Le Realme Robot Vacuum se vendra 299 euros (environ Rs 26 600).

Livre Realme, Bloc Realme

Realme ne partage qu’un « aperçu » de son premier ordinateur portable et de sa première tablette pour le moment. Tous les autres détails, y compris les spécifications et les prix possibles, restent secrets. Le design du Realme Book, partagé par la marque, ressemble beaucoup au MacBook, mais il semble que ce ne soit pas la version finale, car Realme a simultanément annoncé un programme de co-création permettant aux fans de créer ensemble le Realme Book. Plus de détails sont attendus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.