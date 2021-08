Lancement de Redmi 10 Prime en Inde le 3 septembre

in

Redmi India taquine un nouveau lancement de smartphone pour le marché indien. Si vous avez suivi Redmi India sur Twitter, vous constaterez de nombreux changements dans la poignée de Redmi India ainsi qu’un tas de teasers cryptiques.

Le site Web de Mi India, Mi.com, a une page de destination dédiée pour le lancement du nouveau téléphone qui dit “All round superstar” à venir. La même page présente également certaines fonctionnalités que nous pouvons nous attendre à voir apparaître sur le prochain smartphone. Le compte à rebours sur le microsite suggère que le nouveau téléphone sera lancé le 3 septembre.

“67 73 53 11 61 67 71 2 61 23 67 5 47 41 23 43 17” Nous ne pouvons pas vous dire ce que cela signifie (encore) mais voici un indice !⤵️#AllRoundSuperstar est en route & ce sera la réponse à tout🌠En attendant, regardez cet espace👉 https://t.co/kSm13clzeHRT & commentez ci-dessous si vous pouvez décoder😉 pic.twitter.com/FQN1fmOvCD23 août 2021

Le prochain appareil Redmi sera alimenté par un chipset MediaTek Helio, ce qui signifie qu’il s’agira probablement d’un smartphone 4G. Il est également confirmé que l’appareil est livré avec une configuration de haut-parleurs stéréo, un dos dégradé, une batterie longue durée et un affichage adaptatif. L’image révèle également que le téléphone sera livré avec une caméra centrale perforée. Outre ces fonctionnalités, la société taquine également la caméra et l’expérience de jeu sur l’appareil.

En regardant de près l’image, on peut également voir que le bas de l’image émettant des “Hz” cela pourrait être pour le panneau à taux de rafraîchissement élevé. Le dernier tweet contient également un message cryptique qui sont tous des nombres premiers. Décoder le message nous fait croire que Redmi India lancera un modèle Prime en septembre.

Spécifications Redmi 10 Prime



Le Redmi 10 Prime pourrait être une version rebaptisée du Redmi 10 qui a été dévoilée dans le monde récemment. Le Redmi 10 Prime pourrait être équipé d’un écran FHD + 90 Hz de 6,5 pouces ainsi que d’un nouveau processeur MediaTek Helio G88. L’appareil devrait comporter une batterie de 5 000 mAh et une prise en charge rapide de 18 W.

En termes d’optique, le Redmi 10 est livré avec un appareil photo principal de 50MP, un objectif ultra-large de 8MP, une macro de 2MP et une caméra de profondeur de 2MP. Il y a un tireur selfie 8MP sur le devant. Nous nous attendons à ce qu’il en soit de même sur le Redmi 10 Prime. Les autres fonctionnalités attendues incluent un lecteur d’empreintes digitales latéral, jusqu’à 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, Bluetooth 5.1, une prise casque 3,5 mm, deux haut-parleurs.

Inutile de dire que le Redmi 10 Prime sera le successeur du Redmi 9 Prime à partir de 2020.

