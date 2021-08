Lancement de Redmi 10 Prime India prévu pour le 3 septembre : prix prévu, spécifications et tout ce qu’il faut savoir

Redmi 10 Prime pourrait être une version renommée de Redmi 10

Redmi 10 Prime : Le géant chinois des smartphones Xiaomi a annoncé le lancement du nouveau Redmi 10 Prime en Inde sur Twitter et le smartphone devrait être lancé dans le pays le 3 septembre. Des rapports suggèrent que le Redmi 10 Prime, qui sera bientôt lancé, pourrait être une version renommée de Redmi 10, le smartphone économique de Xiaomi qui a été lancé par la société dans le monde la semaine dernière. Le téléphone devrait succéder au Redmi 9 sorti en Inde l’année dernière en août à partir de Rs 8 999.

Redmi 10 Prime : date et heure de lancement

Xiaomi a annoncé que Redmi 10 Prime sortirait en Inde le 3 septembre à midi. Un site Web a également été créé pour présenter certaines des fonctionnalités clés du prochain téléphone.

Lire aussi | Realme C21Y avec configuration de caméra triple arrière, capacité de charge inversée lancée en Inde, le prix commence à Rs 8 999

Prix ​​attendu du Redmi 10 Prime

Le Redmi 10 a été proposé en trois variantes – 4 Go de RAM + 64 Go de stockage interne, 4 Go de RAM + 128 Go de stockage interne et 6 Go de RAM + 128 Go de stockage interne. La première variante est au prix de 179 $, soit environ Rs 13 200, tandis que la deuxième variante est au prix de 199 $ ou environ Rs 14 700. La troisième variante est au prix de 219 $, soit environ Rs 16 200. Si Redmi 10 Prime est en effet une version renommée du Redmi 10, les prix en Inde pourraient être similaires pour le prochain téléphone.

Spécifications attendues de Redmi 10 Prime

D’après les spécifications du Redmi 10, il semble que Redmi 10 Prime pourrait fonctionner sur le système d’exploitation MIUI 12.5 basé sur Android 11, avec un écran de 6,5 pouces avec un affichage Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution de 1080x2400p. De plus, il pourrait également avoir le processeur octa-core MediaTek Helio G88 offrant une RAM allant jusqu’à 6 Go, avec un stockage interne jusqu’à 128 Go.

Il pourrait également avoir une configuration à quatre caméras à l’arrière composée d’une caméra principale de 50MP, d’un capteur ultra-large de 8MP et de deux capteurs de 2MP. Il pourrait également avoir une caméra frontale de 8MP. Il devrait être équipé d’une batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.