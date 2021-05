Lancement de Redmi Airdots 3 Pro, Redmibook Pro Ryzen Edition

La marque Redmi de Xiaomi a lancé aujourd’hui plusieurs produits lors de son événement en Chine, mis en évidence par la version chinoise du Redmi Note 10 Pro qui est radicalement différente des autres variantes. La société a également lancé deux produits plus notables, à savoir les ordinateurs portables Redmi Airdots 3 Pro et Redmibook Pro Ryzen Edition.

En commençant par la gamme Redmibook Pro alimentée par AMD, nous proposons des versions 14 et 15 pouces contenant 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Les ordinateurs portables partagent également des graphiques Radeon intégrés ainsi que des options d’E / S (deux ports USB-C, un port USB 2.0, un port USB 3.2, un port 3,5 mm et une sortie HDMI). Ils partagent également une maigre webcam 720p ainsi que Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 et un scanner d’empreintes digitales intégré.

Ces Redmibooks diffèrent principalement en termes de processeur, d’affichage et de batterie. Le modèle 15 pouces contient un processeur Ryzen 5 5600H ou Ryzen 7 5800H, un écran 15,6 pouces 3200 x 2000 (taux de rafraîchissement 90Hz, 16:10) et une batterie 70Wh. Pendant ce temps, le modèle 14 pouces propose un processeur Ryzen 5 5500U ou Ryzen 7 5700U, un écran 14 pouces 2560 x 1600 (60Hz, 16:10) et une batterie 56Wh.

Passant au Redmi Airdots 3 Pro, il s’agit de la première paire d’écouteurs véritables sans fil de Redmi avec annulation du bruit (jusqu’à 35 décibels). En termes de conception, vous recherchez des écouteurs similaires aux précédents écouteurs sans tige de Redmi, ainsi qu’un étui de chargement plus conforme à l’étui Pixel Buds.

Vous pouvez également vous attendre à une prise en charge à faible latence de 69 millisecondes sur les appareils pris en charge, à la prise en charge de Bluetooth 5.2 et au couplage de deux appareils. Redmi dit que les écouteurs devraient obtenir environ six heures de lecture de musique avant de devoir charger, tandis que l’étui de chargement offre 28 heures de jus global.

Prix ​​des produits Redmi

Les modèles RedmiBook Pro Ryzen commencent à 4299 yuans (~ 672 $) pour le modèle de base 14 pouces, tandis que les éclaboussures de 4699 yuans (~ 735 $) vous permettent d’obtenir un meilleur processeur. Vous préférez le modèle 15 pouces? Ensuite, il commence à 4799 yuans (~ 750 $), tandis que 5299 yuans (~ 829 $) vous permettent également d’obtenir une puce améliorée.

Attendez-vous à payer 299 yuans (~ 47 $) pour le Redmi Airdots 3 Pro dans le cadre d’une promotion d’ouverture, mais leur prix est de 349 yuans (~ 55 $). Ce sera disponible dans les options de couleur noire ou grise.

Il n’y a pas de mot sur la disponibilité en dehors de la Chine pour l’un ou l’autre de ces produits, mais j’espère qu’ils arriveront sur les marchés mondiaux plus tard cette année.