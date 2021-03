Lancement de Redmi Note 10 et Note 10 Pro aux EAU

La série Redmi Note 10 a fait ses débuts mondiaux en Inde la semaine dernière avec trois nouveaux téléphones: le Redmi Note 10 Pro Max, le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10. Aux EAU, Xiaomi lance deux modèles qui sont le Redmi Note 10 Pro et le Redmi Note 10.

Confusément, ce qui a été lancé sous le nom de Redmi Note 10 Pro Max en Inde est vendu sous le nom de Redmi Note 10 Pro aux EAU. Le Note 10 standard a les mêmes spécifications que les autres régions.

Succédant à la famille Redmi Note 9 Pro de mars dernier, la famille Redmi Note 10 apporte des mises à niveau significatives à tous les niveaux avec des écrans AMOLED, une charge plus rapide, une meilleure ergonomie, Android 11 et les nouveaux chipsets Snapdragon.

Redmi Note 10 Pro

Le Redmi Note 10 Pro vise à être le meilleur choix pour les consommateurs qui souhaitent dépenser 1000 AED. Il arbore un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1200 nits, une protection Corning Gorilla Glass 5, la certification HDR10 + et une petite encoche perforée de 2,96 mm pour la caméra selfie.

C’est également le téléphone le moins cher à proposer un appareil photo principal de 108MP (Samsung ISOCELL HM2), ainsi qu’un objectif ultra-large 8MP, un téléobjectif macro 5MP 2x et un capteur de profondeur 2MP. La caméra frontale a une résolution de 16MP. Les modes de prise de vue incluent le mode nuit 2.0, le mode vlog, le remplacement du ciel, les clones photo et vidéo, les commandes manuelles, le mode portrait et plus encore.

À l’intérieur, le Redmi Note 10 Pro Max est alimenté par le Snapdragon 732G avec jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X et 128 Go de stockage UFS 2.2 (extensible). Il y a une grande batterie de 5020 mAh à l’intérieur tout en étant de taille raisonnable avec une épaisseur de 8,1 mm et un poids de 192 g. La charge rapide de 33 W est également prise en charge, elle prétend passer de 0 à 59% en 30 minutes.

Les autres caractéristiques comprennent la résistance à l’eau IP52, deux haut-parleurs stéréo, la certification audio haute résolution, une prise casque 3,5 mm, un blaster IR, un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté avec prise en charge des gestes et plus encore.

Redmi Note 10 Pro commence à 949 AED pour la variante de base avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, et monte à 999 AED pour le modèle 6 Go + 128 Go ou 1099 AED pour le modèle 8 Go + 128 Go. Les options de couleur incluent Vintage Bronze, Glacial Blue et Dark Night. Le téléphone devrait être mis en vente le 15 mars chez des détaillants tels que Jacky’s, Sharaf DG et Lulu, ainsi qu’en ligne sur Amazon et Noon.

Redmi Note 10

À l’extrémité inférieure de la série se trouve le Redmi Note 10 qui continue d’offrir un écran AMOLED, mais descend à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cette fois, il s’agit d’un panneau FHD + de 6,4 pouces avec 1100 nits de luminosité maximale, 100% de la couverture DCI-P3 et Gorilla Glass 3.

Il existe une configuration à quatre caméras avec une caméra principale de 48MP (Sony IMX 582), ainsi qu’un objectif ultra-large de 8MP avec un champ de vision de 118 degrés, une caméra macro 5MP et un capteur de profondeur. La caméra selfie 13MP est logée dans un trou de perforation de 3,54 mm.

En interne, le Redmi Note 10 est alimenté par le chipset Snapdragon 678, qui est un chipset octa-core avec une fréquence maximale de 2,2 GHz et le GPU Adreno 612. La batterie est évaluée à 5000 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W via USB Type-C. Il devient encore plus léger avec 178 grammes et 8,3 mm d’épaisseur.

Il commence à 699 AED pour la variante 4 Go + 64 Go, 799 AED pour 4 Go + 128 Go et 899 AED pour 6 Go + 128 Go. Les options de couleur incluent Aqua Green, Shadow Black et Frost White. Il sera également disponible à partir du 15 mars sur Amazon, Noon et d’autres détaillants.

Spécifications de la série Redmi Note 10

Note 10 Pro Remarque 10 Afficher Super AMOLED 6,67 pouces Super AMOLED 6,43 pouces Fréquence de rafraîchissement 120 Hz 60 Hz RAM 6/8 Go 8 Go LPDDR4X 4 / 6GB LPDDR4X Espace de rangement 64/128 Go UFS 2.2 64/128 Go UFS 2.2 Caméra arrière 108 + 8 + 5 + 2MP 48 + 8 + 2 + 2MP Caméra frontale 16MP 13MP Batterie 5,020 mAh, 33 W 5 000 mAh, 33 W Épaisseur 8,1 mm 8,3 mm Poids 192 grammes 178,8 grammes Prix ​​de départ 949 AED 699 AED

Prix ​​et disponibilité de la série Redmi Note 10 aux EAU

Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 4 + 64 Go – 699 AED 4 + 128 Go – 799 AED 6 + 64 Go 949 AED – 6 + 128 Go 999 AED 899 AED 8 + 128 Go 1099 AED –

