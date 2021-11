Lancement de Rocket League Sideswipe sur Android et iOS

Après avoir lancé un test bêta ces dernières semaines, Epic Games et Psyonix lancent maintenant la version mobile de Rocket League, « Sideswipe », sur les appareils Android et iOS du monde entier.

Annoncé sur Twitter ce soir, Rocket League Sideswipe est un jeu sur la formule habituelle de football automobile du jeu. Le jeu à défilement horizontal voit les joueurs dans des matchs 1v1 et 2v2 qui durent environ 2 minutes. Le jeu utilise des commandes à écran tactile avec divers mécanismes que les joueurs peuvent maîtriser pour prendre l’avantage sur leurs concurrents.

Rocket League Sideswipe est gratuit sur Android et iOS, avec des achats intégrés pour les cosmétiques et Rocket Pass. Les matchs peuvent être joués dans des « soccars » typiques ainsi que dans des « cerceaux » inspirés du basket-ball. Il existe des matchs compétitifs ainsi que des jeux gratuits, et le jeu prend même en charge les matchs hors ligne.

Par les créateurs de Rocket League, le football automobile a été réinventé pour les appareils mobiles ! Entrez dans le jeu avec les commandes tactiles intuitives. C’est aussi simple que de mettre le ballon dans le filet de votre adversaire, mais attention ! Votre adversaire essaiera aussi de marquer. Frappez votre boost pour aller plus vite, ou utilisez-le pour décoller du sol et dans les airs pour effectuer des manœuvres siiiick dans les airs, laissant votre adversaire en admiration.

Rocket League Sideswipe est disponible en téléchargement dès maintenant via le Google Play Store sur Android et l’App Store sur iOS.

Pour l’instant, le jeu est en « Pré-saison », mais Psyonix a déclaré dans une déclaration aux médias que plus de détails sur la saison 1 seront bientôt disponibles.

