Lancement de SunSwap V2.0 et introduction de la migration de liquidité en un clic

Singapour, Singapour, le 21 décembre 2021,

SunSwap, créé par SUN.io après avoir acquis JustSwap et subi un rebranding complet, est le plus grand échange décentralisé (DEX) sur TRON. En intégrant les avantages de JustSwap et de SUN.io, SUNSwap est l’innovation saute-mouton de TRO N dans le domaine DeFi, avec l’échange de jetons en chaîne, l’extraction de liquidités, la conversion de stablecoin, le jalonnement et la gouvernance de plate-forme.

Dédié au développement durable de la plate-forme SunSwap et à la fourniture des avantages dérivés de sa croissance à une communauté plus large, SunSwap V2.0 est maintenant en ligne, avec une mise à niveau radicale basée sur la V1.0. Les détails de la mise à niveau sont les suivants :

1. La fonctionnalité de migration de liquidité en un clic est désormais ajoutée, permettant aux utilisateurs de migrer leur liquidité de V1.0 et V1.5 à V2.0 haut la main ;

2. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter de la liquidité aux paires de trading de deux jetons TRC20 ;

3. Un nouveau protocole de routage qui prend en charge le chemin d’échange optimal est ajouté, supprimant le besoin d’utiliser TRX comme intermédiaire ;

4. Les interfaces utilisateur pour Swap, LP Pools, Scan et d’autres modules sont améliorées.

Conscient de la création de valeur à long terme et d’une meilleure expérience utilisateur, SunSwap déploie des efforts soutenus pour mettre à niveau ses produits en fonction des besoins des utilisateurs. SunSwap V2.0 offre des fonctionnalités et une expérience améliorées, entre autres, offrant une commodité, des chemins optimaux, des frais de traitement réduits et d’autres avantages pour les utilisateurs. Ceci est d’une grande importance pour SunSwap, la chaîne publique de TRON, l’ensemble du domaine DeFi et même l’industrie plus large de la blockchain.

Depuis son lancement, SunSwap a été largement acclamé par ses utilisateurs avec un TVL de plus de 1,8 milliard de dollars, un volume de transactions sur 24 heures de plus de 100 millions de dollars et des rendements de pointe sur l’extraction de liquidités, en tête de la liste des projets DEX déployés par diverses chaînes publiques.

Un écosystème ne prospérera que s’il fournit un meilleur service aux utilisateurs, et nous sommes convaincus que SunSwap V2.0 offrira sûrement une expérience utilisateur plus efficace et plus conviviale. Couplé à l’intégration du pont inter-chaînes décentralisé BTTC dans un avenir proche, SunSwap fera de la « connexion de toutes les chaînes » une réalité. En outre, SunSwap aspire à devenir l’échange décentralisé le plus important et le plus complet du secteur, alimentant la croissance soutenue de DeFi.

À propos de SunSwap

SunSwap est un protocole basé sur TRON pour l’échange de jetons TRC20. Il permet des échanges faciles entre deux jetons TRC20 à des prix déterminés par le système. Tous les frais de traitement perçus iront directement aux fournisseurs de liquidités du protocole sans réserves pour le protocole lui-même. Cela garantit une décentralisation et une sécurité totales.

