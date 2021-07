Lancement de Thirteen Lune en magasin chez JC Penney – WWD

Thirteen Lune, la plate-forme en ligne vendant des marques de beauté appartenant à des noirs et des bruns, se développe dans la vente au détail en partenariat avec JC Penney Co. Inc.

C’est un concept de magasin en magasin dans le cadre de JC Penney Beauty – ce que le détaillant appelle sa nouvelle catégorie de beauté. Axé sur la mise en valeur de la diversité, il sera lancé en ligne sur jcp.com et dans certains endroits en octobre, avec plus de 30 marques Thirteen Lune. Le déploiement à l’échelle nationale commencera à l’automne 2022, au début de 2023.

“Nous travaillions sur notre nouvelle stratégie de beauté et sur l’importance de défendre l’inclusivité de la beauté et nous avions regardé ce qui se passait à Thirteen Lune, avions eu la chance de rencontrer Nyakio et Patrick, et je dois dire que cela semble un peu cliché, mais ce fut une rencontre émouvante avec des personnes partageant les mêmes idées qui se sont réunies et ont réalisé que nous étions censés être ensemble très franchement », a déclaré Michelle Wlazlo, vice-présidente exécutive et directrice du merchandising de Penney.

“Absolument”, a sonné Nyakio Grieco (de la marque de beauté Nyakio). Elle a cofondé Thirteen Lune avec Patrick Herning de 11 Honoré. «Comme Patrick le dit tout le temps, vous nous avez accueillis… Lorsque nous avons été présentés à l’équipe JC Penney et entendu parler de leurs nouvelles stratégies pour la beauté, l’alignement était au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Nous parlions la même langue.

Lancé en décembre – développé dans la foulée du mouvement Black Lives Matter – la mission de Thirteen Lune a été de « changer le récit dans l’industrie de la beauté et d’aider à le rendre plus inclusif, plus diversifié et montrer que vraiment célébrer l’hyper-inclusivité est un grand pari », a poursuivi Grieco.

Portant initialement 13 marques appartenant à des Noirs, Thirteen Lune propose désormais plus de 70 marques, représentant des fondateurs noirs et bruns du monde entier. Parmi les premiers investisseurs figurent Sean Combs, Naomi Watts, Gwyneth Paltrow, le capital-risqueur Patrick Finnegan, Gregg Renfrew de Beautycounter, Tracey Cunningham du salon Mèche, l’ancienne ambassadrice américaine Nicole Avant et Sydney Holland d’Urban and The Mystic (qui ont levé 1 million de dollars, annoncé en Janvier).

“Les gens achètent des gens avant d’acheter des produits”, a déclaré Grieco à propos de la stratégie de Thirteen Lune, notant qu’elle et Herning ont présenté leur liste de marques en présentant les histoires des fondateurs à travers des articles de blog et des vidéos Instagram Live. «Nous avons organisé le groupe de conteurs le plus étonnant avec une histoire riche… célébrant vraiment la beauté de l’inclusion avec des produits non toxiques, efficaces et incroyables. Il s’agit de découvrir et de nous rassembler tous, de nous unir à travers le prisme de la beauté.

Le nouvel accord avec Penney’s contribuera à amplifier la mission, tout en établissant une présence plus omnicanale pour Thirteen Lune.

« Cela nous donne simplement une opportunité encore plus grande de nous connecter avec notre consommateur », a expliqué Grieco. (Leur public est également diversifié, a-t-elle déclaré.)

“Même lorsque le monde disait que le commerce de détail était mort, nous avons refusé de le croire”, a-t-elle poursuivi. “Et nous étions toujours en train de prévoir l’avenir, en pensant aux moyens de vivre cette expérience dans la vie réelle.”

C’est aussi personnel pour Grieco, qui a grandi en faisant du shopping dans la chaîne de grands magasins américaine.

“Je savais que monter dans un JC Penney que je me sentais vu, donc c’était honnêtement une évidence pour moi”, a-t-elle déclaré.

“Beaucoup de ce que nous observons en ce moment peut sembler performatif”, a-t-elle ajouté. « Vous savez, les gens essaient de faire la bonne chose ou essaient de cocher la case. Et dès le premier jour, dès le premier instant de la conversation, ce que j’ai su être vrai – avec mon histoire en tant que client JC Penney et ensuite pour devenir maintenant un détaillant noir au sein de JC Penney – c’est qu’il n’y avait rien de performatif à ce sujet . “

JC Penney – fondée en 1902 et basée à Plano, Texas – a cinq décennies d’expérience au service de millions de consommateurs à la fois dans le commerce de détail et dans les salons JC Penney, a déclaré Wlazlo : « Nous avons vraiment pour mission de créer un nouveau type d’inclusion dans -expérience en magasin et en ligne. Et un qui reflète les désirs et les besoins des clients, et je dis cela, je sais que beaucoup d’autres le font, mais je veux être clair à quel point il est important pour nous que ce soit peu importe l’âge, le sexe, la race, le teint, le type de cheveux, la beauté régime ou budget, très franchement. En collaboration avec des partenaires partageant les mêmes idées comme Thirteen Lune, nous allons offrir ce mélange parfait de masse, de masse et de prestige… Nous avons effectué des recherches approfondies et approfondies sur les clients pour vraiment comprendre ce que nos clients voulaient, et comment ils préfèrent faire leurs achats et leur beauté. favoris, et ils nous ont dit assez haut et fort qu’ils voulaient acheter la beauté différemment. Ils veulent un assortiment plus large de marques à différents prix.

JC Penney vise à être une expérience de « guichet unique » en matière de beauté, alors que la société sort de son partenariat avec Sephora – qui se termine au quatrième trimestre de 2022. Lancé en 2006, il y a environ 600 magasins Sephora opérant à l’intérieur de JC Penney Emplacements.

“Vraiment, respectueusement, cela a été une entreprise bénéfique pour nous deux”, a déclaré Wlazlo à propos de Sephora.

L’année dernière a été une période financièrement difficile pour le détaillant, faisant face à l’impact de COVID-19 et au dépôt de bilan, qui a duré de mai à décembre. (Simon Property Group et Brookfield Asset Management ont sorti l’entreprise de la faillite en acquérant ses actifs de vente au détail et d’exploitation, comme le rapporte WWD.) À la suite d’un différend juridique, dans lequel Sephora USA Inc. a cherché à mettre fin au partenariat avec JC Penney, les entreprises ont “travaillé de manière constructive pour résoudre les questions juridiques en suspens et ont accepté des révisions mutuellement avantageuses de leur accord d’exploitation d’entreprise commune”, a déclaré JC Penney dans un communiqué au printemps 2020 (les termes du règlement n’ont pas été divulgués).

« Ensemble, JC Penney et Sephora, nous restons attachés au partenariat actuel et continuerons à fournir un soutien au sein de JC Penney », a déclaré Wlazlo.

Pour aller de l’avant, la beauté en tant que catégorie, “aujourd’hui mais plus encore à l’avenir, est un élément essentiel de notre stratégie”, a-t-elle ajouté.