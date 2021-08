Lancement de Vanguard en novembre, de grands changements arrivent dans Warzone ⋆ .

La dernière entrée dans le Appel du devoir la franchise a une date de sortie officielle, comme Activision a annoncé jeudi que Call of Duty : l’Avant-garde sortirait dans le monde entier le 5 novembre 2021.

Après le dernier événement en jeu le Call of Duty : Zone de guerre, une toute nouvelle bande-annonce et la date de sortie du jeu ont été dévoilées. Dans la bande-annonce, les fans sont taquinés en voyant les origines des forces spéciales, car vous jouerez un rôle central et changerez l’histoire.

Vous pouvez consulter le plus récent Call of Duty : l’Avant-garde bande annonce ci-dessous :

Selon un article de blog sur le jeu, Avant-gardeLa campagne de s comprend quatre grands théâtres de guerre, un mode multijoueur en ligne avec 20 cartes disponibles au lancement et quelques changements majeurs dans l’expérience Warzone. L’expérience zombie fera également son entrée dans Avant-garde, avec un premier crossover de franchise à venir qui poursuit l’histoire et l’expérience trouvées dans Call of Duty : Guerre froide des Black Ops.

Outre la bande-annonce et de brèves informations sur le jeu à venir, certains des changements les plus importants apportés à la franchise se présentent peut-être sous la forme de mises à jour importantes du jeu incroyablement populaire. Zone de guerre mode. Non seulement une toute nouvelle carte principale sera lancée plus tard cette année, mais après un tollé massif des fans et des joueurs éminents, Appel du devoir a confirmé qu’un nouveau système anti-triche PC sera lancé avec Avant-garde, en espérant mettre un terme à bon nombre des problèmes endémiques de la triche dans le jeu.

Call of Duty : l’Avant-garde est prévu pour une sortie mondiale le 5 novembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.