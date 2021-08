Lancement de Volkswagen Taigun India le 23 septembre : tout sur le premier SUV de VW conçu pour l’Inde

in

Le très attendu Volkswagen Taigun sera lancé en Inde le 23 septembre. Basé sur la plate-forme MQB A0 IN spécialement conçue pour l’Inde, le Volkswagen Taigun rivalisera avec les Hyundai Creta, Kia Seltos et Renault Duster dans le segment des SUV intermédiaires en Inde. Les pré-réservations pour le Taigun ont commencé plus tôt ce mois-ci et la production bat son plein.

En termes de design extérieur, le Volkswagen Taigun est doté de phares à LED ainsi que de feux de jour à LED, de feux arrière à LED, de jantes en alliage de 17 pouces, d’un revêtement en plastique pour une protection supplémentaire et de fausses plaques de protection pour améliorer les références SUV du Taigun.

À l’intérieur, le Taigun, qui sera bientôt lancé, reçoit un système d’infodivertissement à écran tactile de 10 pouces avec connectivité pour smartphone (Apple CarPlay et Android Auto), une recharge sans fil, un volant à fond plat, un tableau de bord numérique, un toit ouvrant électrique, un démarrage à bouton-poussoir, boîte à gants refroidie et évents arrière AC.

Propulser le Volkswagen Taigun est un choix de deux moteurs. Le premier est un trois cylindres turbo essence de 1,0 litre développant 113 ch et 178 Nm de couple à l’aide d’une boîte manuelle à 6 rapports ou d’un convertisseur de couple. Le deuxième moteur proposé est un plus gros moteur TSI à quatre cylindres de 1,5 litre capable de 148 ch et 250 Nm de couple associé à une boîte de vitesses manuelle ou DSG.

Les caractéristiques de sécurité du prochain Volkswagen Taigun comprendront jusqu’à 6 airbags, le contrôle électronique de la stabilité (ESC), l’assistance au maintien en côte, l’ABS avec EBD, le système d’avertissement de pression des pneus, le contrôle de la distance de stationnement, le rétroviseur à atténuation automatique, les freins multicollision et Ancrages ISOFIX pour siège enfant entre autres. Pour plus de détails sur le lancement du Volkswagen Taigun, restez à l’écoute de Express Mobility.

