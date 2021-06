Lancement de Windows 11 aujourd’hui : comment regarder en direct l’événement spécial de Microsoft « What’s Next for Windows », à quoi s’attendre, autres détails

Aperçu de Microsoft Windows 11

Microsoft est prêt à dévoiler Windows 11, sa prochaine génération de système d’exploitation Windows aujourd’hui (24 juin 2021) et organise un événement virtuel en direct pour le même. Successeur de Windows 10, le nouveau système d’exploitation devrait être doté d’une toute nouvelle interface et d’effets d’animation, et bien plus encore.

Les utilisateurs de Windows 10 devraient obtenir Windows 11 en tant que mise à jour gratuite. Une ISO divulguée a déjà révélé certaines de ses fonctionnalités principales. Dans Windows 11, le menu Démarrer est dit venir en bas au centre de l’écran par exemple. Nous aurons plus à dire sur Windows 11 lors de sa mise en ligne, mais pour l’instant, voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement spécial de lancement Windows de Microsoft.

Les personnes intéressées peuvent assister à l’événement de lancement de Windows 11 à 20h30 (IST) aujourd’hui. Les utilisateurs peuvent regarder l’événement en direct à partir de la page Web dédiée à l’événement Windows.

Fonctionnalités attendues de Windows 11

Cela fait un moment que Microsoft taquine le dernier système d’exploitation sans révéler son nom. La société est également susceptible d’apporter quelques modifications à l’interface utilisateur et cela devrait être fait sous le nom de code « Sun Valley ».

De plus, Windows 11 devrait subir une refonte en termes de conception qui commencera par l’écran de démarrage et se poursuivra jusqu’à son bureau. L’interface globale devrait résonner avec Windows 10X conçu pour les appareils à double écran en 2019 (mais qui a ensuite été abandonné).

Certaines bases de base de Windows seront également améliorées, et cela viendra avec des correctifs pour un problème de réorganisation des applications sur plusieurs moniteurs. Les améliorations de la fonctionnalité Xbox Auto HDR et de la prise en charge audio Bluetooth feront également partie de la dernière mise à jour déployée par la société.

Windows 11 semble venir avec un Microsoft Store et une interface utilisateur améliorés, de nouveaux sons d’ouverture, des fonctionnalités multitâches améliorées pour l’option de vue partagée. Windows 11 devrait être disponible pour les utilisateurs de Windows 10 peu de temps après l’annonce, mais même les utilisateurs de Windows 7 et 8 peuvent également passer gratuitement au dernier système d’exploitation.

