Lancement de Xbox Cloud Gaming pour iPhone et iPad dans Safari avec plus de 100 titres

Après plusieurs mois de tests bêta limités, Microsoft lance aujourd’hui officiellement la version bêta publique et ouverte de sa nouvelle plate-forme de jeu Xbox Cloud. Cela inclut la prise en charge dans Safari sur iPhone et iPad pour jouer à un sous-ensemble de jeux Xbox Game Pass en les diffusant depuis le cloud.

Comme annoncé pour la première fois dans un article de blog Xbox, Microsoft a officiellement lancé sa nouvelle interface Web Xbox pour accéder à la version bêta publique de Xbox Cloud Gaming. Le site Web affirme que vous pouvez jouer à «plus de 100 jeux de console de haute qualité» directement dans votre navigateur avec un abonnement Xbox Game Pass Ultimate et une manette compatible.

Microsoft indique que les jeux en nuage sur Xbox.com sont pris en charge sur les appareils iPhone et iPad exécutant iOS 14.4 ou supérieur. Les autres exigences incluent une connexion Internet minimale de 10 Mbps et un contrôleur Bluetooth ou USB. La société vante également les améliorations apportées à l’expérience Xbox Cloud Gaming :

Nous apportons également des améliorations significatives à l’expérience globale : Xbox Cloud Gaming est désormais alimenté par du matériel Xbox Series X personnalisé. Nous avons mis à niveau les centres de données Microsoft du monde entier avec le matériel Xbox le plus rapide et le plus puissant pour vous offrir des temps de chargement plus rapides, des fréquences d’images améliorées et une expérience d’une nouvelle génération de jeux. Pour garantir une latence la plus faible et une expérience de la plus haute qualité sur le plus grand nombre d’appareils, nous diffuserons en 1080p et jusqu’à 60 ips.