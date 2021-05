Lancement des baskets Mallet en Amérique du Nord – WWD

CHAUSSURES AVEC FLAIR: Les baskets Mallet London, populaires chez Harrods, Selfridges, Harvey Nichols et dans d’autres magasins au Royaume-Uni et en Europe, sont arrivées en Amérique du Nord.

La ligne de baskets haut de gamme colorées de Mallet, avec des clips de talon métalliques emblématiques, est maintenant disponible dans un pop-up chez Fred Segal à Los Angeles et apparaîtra dans les magasins Saks Fifth Avenue à Beverly Hills et Bal Harbour, en Floride, et sur saks. com, peut-être dès la semaine prochaine. De là, c’est Harry Rosen au Canada à l’automne, et en Australie chez un détaillant encore à déterminer là-bas. Certains styles sont en cours d’importation. Fred Segal vend également les baskets en ligne et organisera le pop up jusqu’en mai.

La ligne de baskets a été fondée il y a six ans par Tommy Mallet et son ami Evren Ozkarakasli, après que Mallet n’ait rien trouvé sur le marché qui parlait de son style, atteignait un certain niveau de qualité et cadrait avec son budget. Il a finalement pris les choses en main, a esquissé une idée, a contacté son ami qui travaillait dans l’industrie de la mode et a transformé son idée en réalité.

Mallet dit que ses baskets, dont le prix est de 180 $ à 300 $, sont distribuées dans 145 magasins en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Sud. Ils comportent des panneaux de matériaux mixtes, des tirettes doubles, une fonction d’enfilage semblable à celle de la plongée, une semelle renforcée pour la hauteur et le monogramme «M» de Mallet.

Ses ambitions ne cessent de grandir. «Notre objectif ultime est d’obtenir le même succès aux États-Unis que celui que nous avons eu avec la marque au Royaume-Uni et en Europe», a déclaré Mallet. «J’aimerais que Mallet devienne synonyme de chaussures de haute qualité à travers le monde.» Il est aidé par les anciens dirigeants de Saks Tom Ott, Shawn Pean et Kathleen Ruiz pour son expansion intercontinentale.