Lancement des chargeurs GaN de la série Anker Nano II avec une puissance de charge allant jusqu’à 65 W

Anker lance sa deuxième génération de chargeurs compacts GaN. La série Nano II s’appuie sur les anciennes briques de puissance en nitrure de gallium de la société qui emballent des puissances élevées dans de petits boîtiers.

Bien que la ligne originale Anker GaN était déjà assez compacte, les chargeurs Nano II GaN rétrécissent encore plus. Les variantes 45W et 60W sont dotées de broches escamotables et pèsent respectivement 85 grammes et 150 grammes. Alors que l’option 30W contient des broches fixes, Anker affirme qu’elle est près de 60% plus petite qu’un chargeur MacBook USB-C équivalent. Il ne pèse également que 39,6 grammes.

La série Nano II utilise la technologie GaN II d’Anker ou la dernière révision de ses composants à base de nitrure de gallium. Le semi-conducteur, présenté comme le successeur du silicium, offre des limites de température plus élevées et des capacités de gestion de puissance plus élevées dans une zone plus petite. Cela permet aux entreprises de réduire la taille des chargeurs sans diminuer leur puissance de sortie potentielle.

Les chargeurs sont également livrés avec des prises USB-C, prennent en charge USB Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0 et Samsung Super Fast Charging. La technologie de gestion de l’alimentation PowerIQ 3.0 d’Anker est également présente.

Chargeurs Anker Nano II GaN: Prix et disponibilité

La ligne Nano II est maintenant disponible en précommande, la livraison devrait commencer en juin. Le chargeur 30W coûte 29,99 $ chez Amazon. Vous devrez prévoir un budget de 35,99 $ pour l’option 45 W et de 39,99 $ pour le chargeur 60 W.