Lancement des écouteurs Beats Studio Buds TWS avec suppression active du bruit : vérifiez le prix, les fonctionnalités

L’appareil audio est livré avec un processeur numérique avancé ou pour un son plus clair et sous.

Les écouteurs stéréo sans fil (TWS) Beats Studio Buds sont officiels. Les écouteurs utilisent un diaphragme à double élément placé dans un boîtier à deux chambres pour une meilleure flexibilité et une séparation stéréo. Les bourgeons n’ont pas de tige et disposent d’une suppression active du bruit avec un couplage à une touche sur les appareils Apple et Android.

Prix ​​des écouteurs Beats Studio

Les Buds sont au prix de 149,99 USD (environ Rs 11 000) et sont proposés en trois options de couleur : noir, blanc et bat le rouge. Ils sont disponibles à l’achat via la boutique en ligne Apple pour les marchés américain et canadien. L’expédition commence à partir du 24 juin. Il n’y a aucune information sur sa disponibilité dans d’autres pays, y compris l’Inde.

Spécifications et fonctionnalités des Beats Studio Buds

Les appareils sont livrés avec deux modes ANC et le mode Transparence. Avec le premier, un filtre maintient les sons indésirables dans l’environnement hors des oreilles de l’auditeur. Le « mode de transparence », le public obtient une expérience d’écoute plus « ouverte » où le son extérieur atteint les oreilles via des microphones externes.

Les Beats Studio Buds peuvent offrir huit heures d’écoute avec ANC désactivé avec une seule charge. Une fois à l’intérieur du boîtier, les écouteurs peuvent recevoir deux frais supplémentaires pour fournir 24 heures d’utilisation audio. Lorsque le mode ANC ou Transparence est activé, les écouteurs peuvent durer jusqu’à 5 heures. Cinq minutes de charge peuvent offrir des heures de lecture audio. Les écouteurs sont également résistants à la sueur et à l’eau.

L’option de connectivité est le Bluetooth de classe 1 et les utilisateurs d’appareils iOS et Android peuvent s’y connecter avec un jumelage par simple contact. Ainsi, l’appareil sera automatiquement couplé à l’appareil en ouvrant simplement le boîtier. Le jumelage n’est pas limité aux utilisateurs d’iOS mais également aux propriétaires d’Android, à l’aide de l’application Beats.

L’appareil dispose également d’une fonction de bot où les utilisateurs peuvent demander à « Siri » de se connecter à l’appareil. L’étui de chargement prend en charge le chargement USB Type-C et les écouteurs ne sont pas équipés de commandes tactiles. Les utilisateurs doivent utiliser des boutons physiques pour contrôler les appels, la musique et basculer entre les modes ANC et Transparence.

