Lancement des écouteurs Sony WF-1000XM4 TWS avec un design plus compact, une suppression du bruit améliorée et une prise en charge LDAC

Sony WF-1000XM4 TWS est maintenant disponible sur le marché américain et européen.

Sony a lancé les écouteurs véritablement sans fil WF-1000XM4. Un USP clé de ces écouteurs est la puce V1 interne de Sony, mais il existe des mises à niveau dans tous les domaines sur celui-ci. Les nouveaux écouteurs ont apparemment une meilleure finition (l’étui de charge a un encombrement réduit), une qualité audio et une suppression du bruit améliorée.

Les écouteurs WF-1000XM4 TWS prennent en charge l’audio Hi-Res sur le codec LDAC qui est supérieur à l’audio Bluetooth typique. Ils prennent également en charge le 360 ​​Reality Audio de Sony. Leur fonctionnalité DSEE Extreme avec l’aide de l’IA peut reconstruire l’audio compressé en quelque chose de proche de la haute résolution.

Avec le processeur V1, ces écouteurs maintiennent l’annulation active des hautes fréquences et maintiennent des niveaux de bruit inférieurs de 40 % à ceux des écouteurs XM3. Les écouteurs ont également réduit le bruit du vent grâce à leur nouvelle fonction de détection automatique du vent.

Les diaphragmes sont plus gros et meilleurs avec les amplis 24 bits améliorés de Sony qui utilisent des aimants 20 % plus gros. La structure donne de meilleurs signaux d’annulation à des fréquences plus basses et confère également de meilleures basses. Leurs embouts exclusifs en mousse de polyuréthane facilitent la suppression passive du bruit et les utilisateurs peuvent ajuster les écouteurs sur leurs oreilles pour des résultats optimaux.

La prise en charge du couplage rapide à partir de Windows 10 et Android est disponible. De plus, ils sont dotés de la fonction « Speak-to-Chat » de Sony.

Pour les appels vocaux, les écouteurs disposent d’un capteur à conduction osseuse et de micros à formation de faisceau pour capter clairement leur voix, même dans les environnements bruyants. Des assistants numériques, Alexa et Google Assistant sont également fournis. Son antenne repensée et sa nouvelle puce lui confèrent une connexion à faible latence.

Bien que plus légers que le XM3, les nouveaux écouteurs peuvent durer jusqu’à 8 heures de lecture avec la suppression du bruit activée avec une seule charge. L’étui de transport peut recharger complètement les écouteurs deux fois. Même une charge rapide de 5 minutes suffit pour 1 heure de lecture. Il prend en charge le chargement sans fil Qi ainsi que le chargement par câble USB-C. Ils sont résistants à l’eau et plus durables avec un indice IPX4.

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 TWS sont disponibles immédiatement sur le marché américain pour 280 $ (environ Rs 20 432) et sur le marché européen pour 280 € et vous pouvez les avoir dans les options de couleur argent ou noir. Le prix et la disponibilité en Inde n’ont pas encore été annoncés.

