Google a lancé de nouveaux écouteurs véritablement sans fil (TWS) abordables appelés Google Pixel Buds A-Series. Le produit, dont le lancement avait été annoncé plus tôt sur diverses plates-formes, est une version abordable des écouteurs Pixel Buds que Google avait introduits en 2019 et lancés sur le marché l’année dernière. Bien qu’ils soient construits sur le principe de l’abordabilité, les Google Pixel Buds A-Series ont beaucoup en commun avec les Pixel Buds avec une finesse presque équivalente.

Prenez, par exemple, les pilotes dynamiques de 12 mm qui étaient équipés des écouteurs Google Pixel Buds et qui ont maintenant été conservés dans la nouvelle série A de Google Pixel Buds. La société a également affirmé que le nouveau produit a également la capacité de fournir jusqu’à 24 heures d’écoute en une seule charge. Compte tenu de la différence de prix entre les deux produits, il y a des domaines où Google a dû apporter quelques modifications. Voyons ce qui est resté le même et ce qui a changé entre les deux produits.

Outre les mêmes haut-parleurs dynamiques de 12 mm qui offrent apparemment un son de qualité claire, naturelle et fine, la société a également incorporé le produit avec la construction résistante à la sueur et à l’eau classée IPX4. Les écouteurs ont également été équipés de microphones à formation de faisceau qui aident les gens à se concentrer sur leur propre voix lors d’un appel ou d’une réunion s’il y a trop de bruit à l’extérieur. Le simple “Hey Google !” permettra également le fonctionnement de Google Assistant de manière assez transparente.

D’autre part, des fonctionnalités telles que la prise en charge de la charge sans fil, les commandes de balayage pour modifier les niveaux de volume et les alertes d’attention sont absentes du nouveau produit. De cette façon, la société a réussi à fournir la plupart des fonctionnalités du nouveau produit similaires aux écouteurs Pixel Buds.

Prix ​​​​des Google Pixel Buds série A

Le produit sera vendu au prix de 99 $, soit environ Rs 7 200. Les écouteurs pour le moment seront disponibles en deux teintes différentes, à savoir Clearly White et Dark Olive. Jusqu’à présent, la date de lancement des écouteurs en Inde est concernée, le produit n’a été mis à disposition que pour les précommandes aux États-Unis et au Canada et il n’y a aucun détail quant à la date de lancement du produit sur le marché indien.

