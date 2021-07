Lancement des étuis Speck AirTags avec quatre styles différents

Aujourd’hui, Speck lance sa première collection d’étuis AirTags avec une variété de nouvelles offres conçues pour aider à attacher les outils de recherche d’articles d’Apple aux clés, aux bagages, etc. En entrant avec des étiquettes de prix abordables pour correspondre aux couleurs vives que vous trouverez partout, il existe également des offres plus uniques et spécialisées dans la gamme. Rendez-vous ci-dessous pour examiner de plus près les nouveaux étuis Speck AirTags.

Speck lance quatre nouveaux étuis AirTags

S’agissant des premières offres de la marque pour les nouveaux outils de recherche d’articles d’Apple, il existe quatre boîtiers AirTags différents en provenance de Speck. Chacun semble offrir une couverture légèrement différente de votre équipement, avec des offres conçues pour s’associer spécifiquement avec des clés, des sacs à dos, etc.

Tout d’abord, nous avons le mousqueton Presidio qui entre du côté le plus premium des choses. Composé d’aluminium poli, il a un design plus robuste et élégant que les autres options de la gamme Speck d’étuis AirTags. Il est doté d’un mousqueton en haut pour le fixer à une grande variété d’équipements et est certainement le plus polyvalent du lot. Il entre avec une étiquette de prix de 49,95 $.

Ensuite, il y a le Luggage Tag Pro, qui arrive comme l’un des étuis Speck AirTags les plus spécialisés. Ce 29,95 $ L’option offre une construction en similicuir avec une doublure en microfibre et un boîtier magnétique pour maintenir votre outil de recherche d’articles en place. Comme on peut s’y attendre d’une étiquette de bagage normale, celle-ci a une sangle pour se fixer sur une valise et plus encore.

Pour compléter la collection d’étuis AirTags, Speck propose également deux autres modèles d’entrée de gamme composés de silicone. Les deux entrent à 14,95 $ niveaux de prix et sont disponibles en plusieurs couleurs, mais différents modèles leur permettent de s’associer à différents équipements. Le Presidio SiliLoop offre un facteur de forme pour boucler autour des poignées de transport de sac à dos, des sacs à main, etc., tandis que le Presidio SiliRing est un compagnon de porte-clés assez traditionnel.

Les quatre nouveaux étuis Speck AirTags seront bientôt pré-commandés. Un délai exact n’a pas encore été spécifié, mais les badges « à venir » sur les pages de magasin de chaque article semblent indiquer que ce sera le plus tôt possible. Speck nous a confirmé qu’ils arriveraient tous à un moment donné cet été.

Speck est peut-être un peu en retard pour la fête étant donné que nous avons déjà vu la plupart des grands fabricants d’accessoires Apple se lancer dans l’action AirTags, mais la gamme arrive avec beaucoup de variété pour, espérons-le, compenser la lenteur du départ.

Je peux certainement voir la version Bagage Tag Pro être l’une des offres les plus populaires, car nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant. Les autres ne sont peut-être pas aussi uniques par rapport au reste du marché, mais le prix semble être assez compétitif. Donc, si vous avez retardé l’achat de couvertures pour vos nouveaux outils de recherche d’articles, les étuis AirTags de Speck semblent être un bon pari.

